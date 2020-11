DeMarcus Lawrence des Cowboys après la victoire des Steelers: «  Il n’y a personne d’élite  »

ARLINGTON, Texas – Les Cowboys, qui opèrent à nouveau Ezekiel Elliott veut être clair, ne devraient pas chercher des victoires éthiques. « Nous sommes toujours ici pour gagner des matchs de football », a déclaré Elliott après une défaite 24-19 contre Pittsburgh. « Et nous avons appris à déterminer les méthodes pour gagner des jeux vidéo de football. » « Je n’ai pas vraiment l’impression qu’aucune personne dans cette ligue n’est élite », a déclaré Lawrence parce que les Cowboys sont tombés à 2-7 et les Steelers se sont améliorés à 8-0. «Vous jetez un œil à leur horaire ou à leur document, et leur document peut dire totalement différent. Cependant clairement, en voulant sur le sport de nos jours, personne n’est élite. « Tout le monde a une chance de gagner. » PLUS: 32 numéros que nous avons réalisés à partir de la semaine 9 de la saison NFL 2020 NFC: les saints effacent les Buccaneers, la main Tom Brady, pire manque de profession de QB, peut-être que cela a choqué certains après que les Cowboys, entamant leur quatrième quart-arrière totalement différent en 5 semaines, aient été considérés comme des perdants de 14,5 points à domicile contre Pittsburgh. Ajouter à la pire protection contre les excès de vitesse de la ligue, à l’infraction la plus heureuse en termes de chiffre d’affaires et à une unité de groupe particulière qui n’a même pas réussi à placer constamment 11 joueurs dans un certain nombre de jeux vidéo? Les perspectives des Cowboys dans le sport des Steelers étaient sombres. Leur vision du sport est à peine plus brillante. « C’était clairement notre meilleur football d’équipe que nous avons joué ces 12 mois », a déclaré l’entraîneur-chef Mike McCarthy. «C’était un sport de football dur pour dire le moins.» Une protection Cowboys autorisant 170,8 verges par sport a limité Pittsburgh à 46. Une protection Cowboys qui avait cédé la troisième conversion sur 49,5% des tentatives (quatrième pire en ligue) restreint Pittsburgh à 38,5%. Les Steelers sont restés sans but jusqu’aux 2 dernières minutes de la mi-temps. Les 2 verges par la passe de Ben Roethlisberger au premier quart étaient la pire marque de sa profession, selon ESPN Stats and Data. « Simplement être implacable », a déclaré le secondeur Leighton Vander Esch à propos de l’objectif de la protection. «Ne placez aucun de ces trucs paresseux,« n’opérant pas à la balle »sur le film. C’est en fait ce dans quoi nous nous sommes spécialisés. Simplement avoir une bonne vitalité et agir sur le ballon. »La protection a maintenant enchaîné collectivement deux performances énergétiques. Cependant, contrairement à la défaite 23-9 à Philadelphie (seuls 15 de ces facteurs ont été autorisés par la protection), les groupes et l’offensive particuliers ont également apporté des contributions vitales à l’opposition aux Steelers. Sur des groupes particuliers, un centre de trick-play du receveur Cedrick Wilson à la défensive CJ Goodwin a remodelé un retour de botté de dégagement en une acquisition de 73 verges. Opérant à nouveau Rico Dowdle, qui avait auparavant trois portées professionnelles pour 13 verges, a réussi un retour de coup d’envoi en 64 verges. Le joueur de ligne défensif Tyrone Crawford a bloqué un essai de point supplémentaire à Pittsburgh. Une attaque qui n’avait pas marqué un atterrissage lors des deux derniers jeux vidéo et de trois jeux vidéo dans le passé, uniquement dans le temps des ordures des dernières minutes d’une défaite éclatante à les Cardinals – ont atteint la zone supérieure sur un centre de 20 verges du quart Garrett Gilbert au receveur recrue CeeDee Lamb au deuxième quart. Au total, Dallas a marqué sur 5 de ses sept premières possessions. L’offensive a vanté sa meilleure efficacité depuis la chute du quart-arrière Dak Prescott (cheville) lors de la semaine 5. «Ce n’est pas simple pour quiconque à l’attaque de passer par 4 quarts au milieu de 9 jeux vidéo», a déclaré Gilbert, qui a accompli 21 de 38 passe pour 243 yards, un atterrissage et une interception. «C’est donc un véritable témoignage pour ces gars-là qu’ils gardent simplement la tête baissée et continuent de travailler. Je ne peux pas en dire assez sur tous les types dans cette salle. »Même tardivement dans le sport, l’efficacité régulière des Cowboys s’est effondrée. Gilbert a lancé sa première interception trois minutes après le début du quatrième quart, la sécurité All-Professional Minkah Fitzpatrick attrapant le ballon au milieu de la zone supérieure. Lors de la collection suivante, les secondeurs Jaylon Smith et Leighton Vander Esch ont fait match nul lors de performances consécutives au quatrième trimestre. Ce qui aurait été un sac à dos de Roethlisberger comme alternative a prolongé le lecteur de Pittsburgh, qui a abouti à un objectif de zone.Au prochain entraînement des Steelers après un botté de dégagement des Cowboys, Roethlisberger a raté le receveur Chase Claypool en troisième et dixième. Smith, néanmoins, a été signalé une fois de plus – cette fois pour une pénalité pour le passeur. Lawrence était furieux. Un affichage robuste de serviettes horribles noir et or agité autour d’une foule de 31 700 adeptes du stade AT&T. « La moitié irritante est que ce n’était pas dans notre gestion », a déclaré Lawrence lorsqu’on lui a demandé des sanctions. «Je ne suis pas le seul à me plaindre, cependant, c’était tout BS sur ce nom final. J’espère donc que la NFL pourra prendre cela en considération et nous en sortirons plus haut. « C’est très inacceptable, en particulier dans un sport détaillé comme celui-là. » Roethlisberger a découvert l’arrivée serrée Eric Ebron sur un atterrissage galopant de 8 verges pour prendre le 24-19 avance, et l’entraînement ultérieur des Cowboys s’est terminé par un sac de 17 verges de Gilbert. Dallas avait encore une chance de plus avec 38 secondes à jouer, mais Gilbert a raté Lamb «un peu trop loin à l’intérieur», le quart-arrière l’a décrit, tout au long de la ligne d’entrée de la zone supérieure. «C’est le genre de facteur dont vous rêvez, et c’est le genre d’état de choses pour lequel vous vivez en tant que quart-arrière », a déclaré Gilbert à propos de la possibilité de fournir un disque gagnant. «Je dois simplement lui présenter un meilleur ballon.» Pour l’instant, Gilbert a donné aux Cowboys une plus grande chance de gagner que la recrue Ben DiNucci une semaine auparavant. Les Cowboys s’attendent à ce qu’Andy Dalton revienne du protocole de commotion cérébrale et de la liste de réserve / COVID-19 après leur congé, lorsque Dallas se rendra au Minnesota.McCarthy a loué le « courage et la mouture » du personnel dans les vestiaires d’après-match, a déclaré McCarthy, les joueurs soutenus par un calibre de bataille qu’ils n’ont pas affiché constamment chaque semaine de la saison. «À l’heure actuelle, c’est une image en miroir de ce que nous sommes capables de faire», a déclaré McCarthy. «Nous prenons sans aucun doute des mesures dans la voie appropriée au cours des deux dernières semaines en ce qui concerne la compréhension et la rapidité de ce que nous essayons d’accomplir. Nous avons une semaine de congé. Nous passerons du temps à auto-repérer tout cela, chacun individuellement pour les joueurs et les trois phases. Nous serons chargés en raison de l’heure. Nous avons acquis pour y aller. « Nous devons y aller et nous devons commencer à accumuler des victoires. » Observez Jori Epstein des activités sportives de USA TODAY sur Twitter @JoriEpstein

