Découvrez Jupiter sous son meilleur jour pour 2020 ce soir!

Jupiter sera à son plus grand et plus brillant dans le ciel ce soir (14 juillet) alors que la planète atteint l’opposition, le point sur son orbite où il est presque directement opposé au soleil dans notre ciel et près de son approche la plus proche de la Terre.

Vous pouvez repérer Jupiter à l’œil nu dans la constellation du Sagittaire. L’une des façons les plus simples de trouver la constellation consiste à utiliser l’astérisme du triangle d’été. Tracez une ligne imaginaire à partir de l’étoile Deneb (dans la constellation du Cygne, le cygne) et à travers l’étoile Altair (à Aquila, l’aigle) pour vous rendre au Sagittaire.

La plupart des gens en Amérique du Nord verront le Sagittaire près de l’horizon, alors essayez de vous éloigner des lumières de la ville et des bâtiments pour une meilleure vue. Accordez-vous au moins 20 minutes pour permettre à vos yeux de s’adapter à l’obscurité et utilisez des filtres rouges pour couvrir les lampes de poche ou les appareils électroluminescents que vous apportez.

Trouvez Jupiter dans la constellation du Sagittaire, au-dessus de l’horizon sud-est, environ une heure après le coucher du soleil jusqu’à l’aube. Cette carte du ciel montre où Jupiter sera situé mardi 14 juillet à 22h. heure locale vue de New York. (Crédit d’image: application SkySafari)

Jupiter brillera avec une teinte jaune dans le ciel juste après le coucher du soleil, s’attardant dans le ciel jusqu’à l’aube, à la magnitude -2,7. (La magnitude est une mesure de la luminosité, les nombres négatifs désignant les objets les plus brillants.) La planète apparaîtra un peu plus brillante que l’étoile la plus brillante du ciel terrestre, qui est l’étoile d’hiver de l’hémisphère Nord Sirius.

Jupiter atteindra son point culminant dans le ciel vers minuit, heure locale, s’éloignant de l’atmosphère épaisse de l’horizon pour vous laisser entrevoir la planète à son meilleur.

Si vous avez une paire de jumelles, vous pouvez vérifier le mouvement des lunes de Jupiter, et un télescope vous permettra de repérer certaines des bandes dans l’atmosphère – ainsi que, peut-être, le Great Red Spot.

Le 14 juillet 2020, Jupiter atteindra l’opposition parmi les étoiles de l’est du Sagittaire, se levant au coucher du soleil et restant visible toute la nuit. À l’opposition, Jupiter sera situé à 619,2 millions de kilomètres (384,8 millions de miles) de la Terre, et il brillera à sa luminosité maximale de magnitude -2,75 pour 2020. (Crédit d’image: Starry Night)

Si vous êtes obscurci ce soir ou que vous ne pouvez pas voir le spectacle, il y a de nombreuses opportunités de voir Jupiter pendant l’été.

« Au cours des semaines qui ont suivi son opposition, Jupiter atteindra son point culminant dans le ciel quatre minutes plus tôt chaque nuit, s’éloignant progressivement du ciel du matin avant l’aube tout en restant visible dans le ciel du soir pendant quelques mois », a déclaré le site d’observation du ciel. The-Sky.org a déclaré dans un communiqué.

