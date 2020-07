Début de la production de l’iPhone 11 d’Apple en INDE

Apple iPhone APPLE iPhone 11 Pro Max 64GB Or

iPhone 11 Pro Max 64Go Or - OLED MultiTouch tout écran de 6.5 pouces - Triple appareil photo ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif 12 Mpx - Smart HDR nouvelle génération pour les photos - Enregistrement vidéo 4K 60 i/s - Stabilisation optique de l’image - Caméra TrueDepth 12 Mpx - Face ID