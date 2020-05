DC & # 039; s Legends of Tomorrow Saison 5: Un métier à tisser pour diviser le tout

L’épisode de The CW’s la semaine dernière DC’s Legends of Tomorrow était à peu près ce à quoi les fans de la série s’attendaient, rien de spécial. Bien sûr, les fans de la série s’attendent et apprécient les doses de bizarreries aléatoires offertes chaque semaine. Quelles autres séries ont un métier à tisser du destin, des personnages historiques vils, et Zari et Constantine se faisant passer pour Jack l’éventreur et Cléopâtre? Mais comme nous le voyons avec l’épisode de cette semaine, cela ne veut pas dire qu’il ne sait pas quand prendre les choses au sérieux, en particulier avec la position dans laquelle Sara se trouve. Vérifier ce qui se passe du côté Ava, Gary et Mick de le navire, il semblerait que leur voyage en enfer se soit avéré un peu plus fructueux que prévu. Ce qui rassemble tout le monde pour le « Ship Broken » de cette semaine, mais nous ne savons pas si c’est une bonne chose ou peut-être pas une si bonne chose:

DC’s Legends of Tomorrow saison 5 épisode 11 « Ship Broken »: SECOND CHANGEMENTS – Tout le monde est impatient d’utiliser le métier à tisser du destin, mais l’équipe doit décider qui ils veulent ramener en premier en laissant Charlie (Maisie Richardson-Sellers) pour faire un dur choix. Sara (Caity Lotz) a du mal à comprendre ce qui lui est arrivé et avec l’aide de Constantine (Matt Ryan) et Ava (Jes Macallan), ils essaient de comprendre comment l’aider. Pendant ce temps, Rory (Dominic Purcell) a un invité sur le navire qu’il essaie d’impressionner. Nick Zano, Tala Ashe et Olivia Swann jouent également le rôle principal. Andi Armaganian a réalisé l’épisode écrit par James Eagan et Mark Bruner.

DC’s Legends of Tomorrow étoiles Caity Lotz comme Sara Lance alias White Canary, Brandon Routh comme Ray Palmer alias Atom, Dominic Purcell comme Mick Rory alias Heat Wave, Nick Zano comme le Dr Nate Heywood aka Steel, Maisie Richardson-Sellers comme Charlie, Tala Ashe comme Zari Adrianna Tomaz, Matt Ryan comme Constantine, Jes Macallan comme Ava Sharpe, Courtney Ford comme Nora Darhk, et Olivia Swann comme Astra Logue. Greg Berlanti, Phil Klemmer, Keto Shimizu, Grainne Godfree, et Sarah Schechter produits exécutifs. Bonanza Productions Inc. produit, en association avec Berlanti Productions et Warner Bros. Television.

Le post DC & # 039; s Legends of Tomorrow Season 5 Preview: One Loom to Divide The All est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

