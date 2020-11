David Warner sera consulté sur le partenaire d’ouverture préféré

L’ancien capitaine australien Mark Taylor a remis en question la décision des sélecteurs de consulter David Warner sur son premier partenaire au bâton préféré pour la prochaine série de tests contre l’Inde.

Les sélecteurs ont nommé une équipe de 17 joueurs pour la série, contenant à la fois le premier joueur sortant Joe Burns et Will Pucovski de Victoria, qui a doublé consécutivement Sheffield Shield ces dernières semaines.

Alors que l’hypothèse est que Pucovski est une serrure à ouvrir aux côtés de Warner lors du premier test à Adélaïde le mois prochain, la combinaison Warner-Burns s’est avérée un succès pour l’Australie depuis leur réunification l’été dernier.

Interrogé sur la question de savoir si Warner serait ou non consulté sur une éventuelle décision de remplacer Burns par Pucovski, le sélecteur national Trevor Hohns a clairement indiqué que le gaucher aurait son mot à dire.

David Warner sur le terrain lors du test du Cap. (Getty)

« Bien sûr, nous parlons à David. C’est un joueur très senior », a déclaré Hohns.

«Il est très expérimenté et il est important qu’il soit à l’aise aussi, à condition que nous soyons, bien sûr, avec la personne avec laquelle il débute.

« Cela contribue grandement à la formation d’un partenariat d’ouverture – vous devez être à l’aise avec votre partenaire. Nous consultons certainement les acteurs sur ces questions. »

Mais Taylor, qui avait neuf partenaires d’ouverture différents lors de ses 104 matchs de test, a été perplexe à l’idée que Warner ait quelque chose à dire, se demandant si cela valait la peine de poser la question.

« C’est intéressant. J’ai entendu l’histoire selon laquelle David et Joe aiment se battre ensemble, et cela a tendance à se produire avec la plupart des partenariats d’ouverture », a-t-il déclaré à Wide World of Sports.

«J’ai aimé jouer au bâton avec tous les premiers partenaires que j’avais pour l’Australie et la Nouvelle-Galles du Sud.

Will Pucovski (AAP)

« Donc, je ne sais pas vraiment ce qu’ils vont accomplir en interrogeant David Warner à propos de Joe Burns. Je suis sûr que David sera très positif à propos de Joe, ça me surprendrait s’il ne l’était pas. Je ne pense pas qu’ils J’apprendrai quelque chose de nouveau.

« On pense que le partenariat d’ouverture Warner-Burns est bon, et c’est peut-être vrai, mais cela ne devrait pas exclure l’opportunité que vous avez maintenant avec un joueur du futur comme Pucovski. »

Taylor a confirmé qu’il n’avait jamais discuté de son partenaire d’ouverture préféré avec les sélecteurs avant d’être nommé capitaine australien en 1994.

Au début de l’été, il est resté en faveur du maintien du partenariat Warner-Burns, mais pense maintenant que Pucovski doit recevoir un green baggy, après avoir décroché des scores de 255 non éliminés et de 202 pour Victoria.

Joe Burns. (Getty)

Et Taylor pense que l’élévation de Pucovski doit autant aux luttes de Burns qu’à la montagne de pistes de Pucovski.

« Je pense toujours que vous devez donner aux joueurs toutes les chances de conserver leurs places de test. Mais en regardant les trois matchs de Joe Shield, il n’a pas apporté de contributions significatives, donc il n’est pas en grande forme », a-t-il expliqué.

« En repensant aux six tests en Australie l’été dernier, il a fait 97 au Gabba et 53 à Perth, mais c’était à peu près tout. Il n’a pas eu un mauvais été, mais ce n’était pas particulièrement bon non plus.

«Il ne demande en aucun cas une sélection.

« Quand vous avez l’opportunité de jouer quelqu’un comme Pucovski, qui a été désigné comme future star pendant un certain temps, tous ces facteurs combinés me suffisent pour qu’il soit là au début de la série. »