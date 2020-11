Dash & Lily: Que se passe-t-il avec ce bonkers Nick Jonas Cameo?

Et pourtant, la superstar de la musique Nick Jonas n’est pas choquée et contrariée de constater que plusieurs adolescents ont fait irruption dans sa bande-annonce. Au lieu de cela, il sympathise avec leur cause. Nick est d’accord avec la sage Sofia que Dash devrait aller voir Lily comme lui-même plutôt que d’essayer de la sauver. «Quand j’ai proposé, j’ai dû creuser profondément et devenir vulnérable—»

On dirait qu’une ampoule s’éteint pratiquement dans le cerveau de Dash parce qu’il coupe Nick Jonas et le groupe part, alors que Nick leur dit qu’il n’a pas encore fini son histoire. Dash le serre dans ses bras, lui dit qu’il était parfait et dit «merci Nick Jonas», comme il faudrait le faire dans cette situation, et Priya essaie vaillamment de rester. Après qu’ils soient partis, le pauvre Nick Jonas a l’air aussi déconcerté que je le sens, secouant la tête comme qu’est-ce que je viens de vivre?

Et puis personne ne le mentionne plus jamais. Ni à Lily ni l’un à l’autre, comme si c’était une hallucination collective ou une sorte de rêve fébrile.

Alors qu’est-ce que c’était que ça et pourquoi est-ce arrivé? Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont peut-être remarqué un nom familier dans le générique du nouveau favori de Noël Dash et Lily: Nick Jonas est un producteur exécutif. Le spectacle est le premier de la nouvelle société de production du plus jeune Jonas, Image 32.

Les fans fidèles de Jonas se souviendront bien sûr de Nick de ses jours à Disney, qui Dash et Lily références avec l’un des Challah Back Boys mentionnant «nous sommes allés au Band Camp ensemble». Clignotant, bien sûr, vers Camp Rock et Camp Rock 2: le dernier Jam, les films originaux à succès de Disney Channel mettant en vedette les Jonas Brothers et Demi Lovato. Depuis lors, Nick a fait des séjours dans Ryan Murphy Scream Queens et le nouveau Jumanji la franchise.