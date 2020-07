Comment voir un «  cintre  » cosmique se lever avec le petit renard dans le ciel nocturne

L’astérisme du cintre, également connu sous le nom de Collinder 399 ou Brocchi’s Cluster, est situé dans la constellation de Vulpecula, le petit renard. (Crédit d’image: Petr Novak / CC BY-SA)

Parfois, regarder un ciel étoilé peut presque être comme jouer à un jeu de « relier les points ». Les groupements distinctifs d’étoiles faisant partie d’un contour de constellation reconnu, ou se trouvant à l’intérieur de leurs limites, sont connus sous le nom d’astérismes ou de motifs d’étoiles.

Allant de la taille apparente des figures tentaculaires à l’œil nu à de minuscules décors stellaires nécessitant un télescope pour être vu, ces figures célestes se trouvent dans chaque quartier du ciel et à toutes les saisons de l’année.

Les plus grands astérismes – ceux comme la Grande Ourse à Ursa Major et la Grande Place de Pégase – sont ironiquement souvent mieux connus que leurs constellations hôtes. Le Sagittaire peut en fait être considéré comme trois modèles d’étoiles différents en un: l’archer «traditionnel» – une constellation, mais aussi un astérisme représentant une louche de lait à l’envers, avec une théière, une cuillère à café et une tranche de citron!.

Constellation du Sagittaire, l’archer contient plusieurs petits astérismes, dont la cuillère à café et la cuillère à lait, qui fait partie d’un plus grand astérisme connu sous le nom de théière. (Crédit d’image: SkySafari)

Un excellent guide des astérismes à l’œil nu est fourni par William Tyler Olcott, R. Newton et Margaret Mayall « Field Book of the Skies » (GP Putnam’s Son, 1954), qui met en évidence de nombreux objets de ce type sur une constellation par constellation base.

Une autre référence utile est le « Field Guide to the Stars and Planets » de Donald Howard Menzel (Houghton Mifflin, 1964). Celui-ci contient une liste de plus de deux douzaines d’astérismes (y compris les amas d’étoiles des Pléiades, des Hyades et de la ruche), ainsi que des photos du ciel à grand angle montrant beaucoup d’entre eux.

La taille compte … plus c’est petit, mieux c’est

Avec les astérismes, il semble que plus ils sont petits, plus leur impact visuel sur l’observateur est étonnant. Cela est particulièrement vrai de ceux rencontrés en balayant le ciel avec des jumelles à grande ouverture et des télescopes à grand champ, dont beaucoup ont des formes surprenantes (et dans certains cas carrément incroyables). Parmi ceux-ci, il y a des chaînes, des boucles et des arcs d’étoiles, des triangles, des cercles, des carrés et des flèches, et même certains qui ressemblent à des lettres, des chiffres et d’autres objets terrestres familiers.

Malgré leur charme et leur variété sans fin, ces petits astérismes sont totalement ignorés par presque tous les guides d’observation et sont peu connus de la plupart des astronomes. Le ciel est littéralement parsemé de spécimens non catalogués, en particulier dans et près de la Voie lactée elle-même.

Il n’y a peut-être pas d’exemple plus frappant de ce type d’astérisme que celui maintenant bien placé pour l’observation du soir dans la constellation par ailleurs faible de Vulpecula, le petit renard, une constellation ressemblant non pas à un renard, mais à une botte de cow-boy, un autre astérisme. La constellation Vulpecula contient un petit astérisme appelé Collinder 399, ou « amas de Brocchi », mais plus communément connu sous le nom de « Cintre ».

L’astérisme du cintre est situé dans la constellation de Vulpecula, le petit renard, près de la constellation d’Aquila, l’aigle. (Crédit d’image: SkySafari)

Pour le trouver, repérez le fameux « Triangle d’été » – un astérisme à part entière – formé par les étoiles les plus brillantes de trois constellations: Vega en Lyre, la lyre; Altair dans Aquila, l’aigle; et Deneb dans Cygnus, le cygne. Des trois, Altair est le plus facile à identifier car il est flanqué d’une étoile plus pâle de chaque côté. L’étoile en haut à droite d’Altaïr est Tarazed, tandis que l’étoile en bas à gauche est Alshain. Utilisez ces trois étoiles pour indiquer votre chemin vers le cintre. ils mesurent un peu moins de 5 degrés l’un de l’autre.

Maintenant, une ligne imaginaire dirigée vers le haut à travers ces trois étoiles, sur environ deux fois la distance (10 degrés) entre elles, pointera directement vers le cintre, projeté sur le fond scintillant de la Voie lactée estivale.

En utilisant uniquement vos yeux, cet astérisme inhabituel apparaît comme rien de plus qu’un flou de lumière impliquant les étoiles 4, 5 et 7 Vulpeculae disposées en forme de triangle serré. Les jumelles, cependant, transforment radicalement ce groupe en un spectacle étonnant: une chaîne composée de quatre étoiles de sixième magnitude et de deux étoiles de septième magnitude tendues en ligne et reliées en son centre par une boucle bien visible de quatre étoiles, formant ensemble un manteau inversé. cintre dans le ciel!

L’astérisme du cintre se compose de 10 étoiles: quatre étoiles de sixième magnitude et deux étoiles de septième magnitude suspendues en ligne et reliées en son centre par une boucle bien visible de quatre étoiles. (Crédit d’image: SkySafari)

Hommage céleste à ma tante

Je me souviens encore quand j’étais en deuxième année au lycée, passant quelques jours à la mi-août chez ma tante et mon oncle à Mahopac, New York, à environ 80 kilomètres au nord de New York. À l’époque, la pollution lumineuse était beaucoup moins importante qu’aujourd’hui et le ciel nocturne était très sombre. Entre les deux observant les météores Perséides, j’ai passé du temps avec des jumelles à balayer la Voie lactée. C’est là que je suis tombé sur le cintre. J’étais assez étonné car aucun des livres ou guides d’astronomie que j’avais lus n’en faisait mention.

Au départ, je ne l’ai pas identifié comme un cintre à l’envers. Au lieu de cela, j’ai pensé que la chaîne d’étoiles et la boucle adjacente ressemblaient à une louche, alors je l’ai nommée « la louche d’Irma » en l’honneur de ma tante. Ce n’est que plus tard, après avoir fait quelques recherches, que j’ai découvert que, dans les années 1920, le célèbre observateur d’étoiles variables, Dalmero Francis Brocchi (1871-1955), un habitant de Seattle, a conçu une carte des étoiles représentant la région du ciel autour de Vulpecula, révélant cet amas. Par conséquent, dans certains cercles, le cluster porte son nom. Dans le catalogue star de Collinder, établi en 1931, il s’agit du cluster n ° 399, d’où sa dénomination «officielle», Collinder 399.

Et pourtant, comme je l’ai mentionné plus tôt, l’amas de Brocchi n’est jamais mentionné dans la plupart des livres d’astronomie, mais c’est le plus brillant de tous les amas d’étoiles dans cette partie du ciel. Néanmoins, chaque fois que je le regarde, je pense encore à cette chaude nuit d’été il y a de nombreuses années lorsque je l’ai vu pour la première fois et que je l’ai nommé en l’honneur de ma tante Irma.

La vue de cet amas d’étoiles remarquable pourrait bien vous inciter à rechercher des curiosités stellaires similaires. Pourquoi ne pas balayer tranquillement le ciel une nuit avec des jumelles et prendre note des motifs d’étoiles inhabituels que vous pourriez rencontrer? Une telle compilation pourrait finir par intéresser d’autres observateurs. Qui sait? Vous pourriez trouver un astérisme négligé encore plus frappant que le cintre lui-même!

