Comment « The Plan » de Travis Scott est venu ensemble – / Film

Christopher Nolanblockbuster d’inversion temporelle complexe Principe quitte enfin les salles et arrive en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD juste à temps pour Noël. Pour promouvoir la sortie de la prochaine vidéo à domicile, Warner Bros Pictures a publié une featurette qui présente un artiste hip-hop Travis ScottLa chanson originale de « The Plan » et comment elle est apparue dans le film. Il s’avère que nous avons remporté un Grammy Panthère noire compositeur Ludwig Göransson (en haut à droite) pour remercier pour cela.

Tenet Featurette – «The Plan» de Travis Scott

Après avoir travaillé un peu sur la partition, Ludwig Göransson a estimé que la musique qu’il avait créée pour le film était un peu anti-climactique pour le générique de fin, il voulait donc faire appel à un artiste qui pourrait ajouter un peu plus d’énergie. Le compositeur a suggéré que Christopher Nolan montre Principe à Travis Scott afin de voir ce qu’il pourrait proposer pour une chanson de générique de fin.



Dans la featurette, Christopher Nolan fait l’éloge de l’émulation du film par Scott dans son morceau, qui utilise un certain rythme qui Göransson créé pour la partition du film. Une fois «Le plan» terminé, Göransson vous avez fini en utilisant une partie du chant de Scott et les a insérés dans la partition. Donc au moment Principe c’est fini, c’est presque comme si cette chanson avait été taquinée tout au long du film. Le résultat est une piste contagieuse que l’acteur John David Washington appelé «feu» et «hors chaîne». Nous ne discuterons certainement pas avec cela.

En plus de souligner la création de «The Plan», il y a aussi de superbes images des coulisses de certaines des grandes séquences d’action du film, quelque chose que nous avons hâte de voir plus longuement sur le Principe sortie vidéo à domicile à venir 15 décembre 2020. Malheureusement, les fonctionnalités spéciales ne sont pas vraiment abondantes, mais celle qui est incluse est une exploration d’une heure du développement et de la production du film tel que raconté par les acteurs et l’équipe, ce qui devrait être assez satisfaisant.

Même si ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour se rendre dans les cinémas, Principe joue toujours sur grand écran. Dans cet environnement lamentable au box-office, le film tenait toujours la huitième place des charts le week-end dernier avec un montant estimé à 360 000 $. Cela porte à ce jour son chiffre d’affaires brut total à 56,9 millions de dollars. Peut-être que quand il y aura un vaccin l’année prochaine et que les cinémas seront de nouveau pleinement opérationnels, Tenet pourra être réédité pour donner à plus de gens l’occasion de le voir comme Christopher Nolan l’avait prévu.

