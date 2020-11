Comment obtenir Shiny Electabuzz et évoluer vers Electivire avec Flamethrower pendant la journée communautaire – .

Pokémon Go a testé la possibilité de négocier à distance dans un rayon de 12 km, mais il s’agit simplement d’une série de tests à durée limitée qui se termineront pour la première fois lundi. Alors que de nombreux formateurs espèrent que cette fonctionnalité deviendra permanente, les fans ne doivent pas oublier qu’ils peuvent obtenir un Shiny Electabuzz dimanche. Vous découvrirez ici comment obtenir Shiny Electabuzz et le transformer en Electivire avec Flamethrower lors de la prochaine journée communautaire.

Il y a deux jours communautaires en novembre et l’autre mettra en vedette Magmar le 21 novembre. Cela inclura Magby, et cela permettra également aux entraîneurs de transformer Magmar en un Magmortar qui connaît Thunderbolt.

Bien que Magmar soit quelque chose à espérer dans un avenir très proche, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir Shiny Electabuzz dans Pokémon Go dimanche et comment le faire évoluer en un Electivire qui connaît Flamethrower.

⚡ Le saviez-vous? On a dit que l’un des Pokémon présentés par #PokemonGOCommunityDay de ce mois-ci, Electabuzz, avait de l’électricité sur la surface de son corps. Dans l’obscurité, son corps brille d’un bleu blanchâtre. ⚡ – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 13 novembre 2020

Comment obtenir Shiny Electabuzz dans Pokémon Go pendant la journée communautaire

Vous avez de 11h00 à 17h00 heure locale le 15 novembre pour obtenir un Electabuzz brillant dans Pokémon Go pendant la journée communautaire.

Au cours de la journée communautaire Electabuzz, la créature apparaîtra plus fréquemment dans le Wild of Pokémon Go et un Shiny sera disponible pour ceux qui ont de la chance.

En plus de la perspective ci-dessus, la journée communautaire se vantera également d’Elekid qui éclosera à partir d’oeufs de 12 km.

En outre, il y aura également des tâches exclusives de recherche chronométrée et de recherche sur le terrain disponibles à compléter, et celles-ci offriront des pierres Sinnoh ainsi que d’autres articles.

Et une pierre Sinnoh est nécessaire pour faire évoluer Electabuzz.

Comment faire évoluer Electabuzz en Electivire dans Pokémon Go

Vous avez besoin de 100 bonbons Electabuzz et d’une pierre Sinnoh pour faire évoluer la créature en Electivire dans Pokémon Go.

Les formateurs pourront faire évoluer Electabuzz en un Electivire qui connaît Flamethrower dans Pokémon Go le 21 novembre de 11h00 à 19h00.

Bien que la journée communautaire se termine à 17h00, Niantic dit que les joueurs ont jusqu’à deux heures après l’événement pour terminer la transformation susmentionnée.

Consultez l’article de blog de Niantic pour tout sur la journée communautaire Electabuzz.

