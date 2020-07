Comment le rover Perseverance Mars 2020 de la NASA arrivera sur la planète rouge

Image 7 sur 10

(Crédit d’image: NASA)

Rassembler des données

À bord de Perseverance, il y a encore plus de caméras d’atterrissage que Curiosity. La persévérance comprend une caméra « up look » sur le parachute, une caméra « down look » sur la scène de descente, une caméra « up look » sur le rover et une caméra « down look » sur le rover.

Avec un microphone, les caméras sont considérées comme des «charges utiles d’engagement public» qui permettent aux gens de rouler virtuellement avec le rover jusqu’à la surface et de regarder le rover terminer ses derniers pieds (ou mètres) de descente, selon la NASA. Les caméras fournissent également des données précieuses pour améliorer la sécurité des futurs atterrissages sur Mars.