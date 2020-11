Christopher Nolan défend la performance théâtrale de Tenet

Il ne reste plus que deux mois en 2020, Mauvais garçons pour la vie est la sortie studio la plus rentable cette année. Pour le contexte, le film de copain de flic avec Will Smith est sorti la deuxième semaine de janvier et a rapporté 426 millions de dollars. Dans toute autre année, bien sûr, Mauvais garçons pour la vie serait un succès, mais cela ne ferait même pas craquer de faire les dix films les plus rentables d’une année donnée. Les résultats sont le produit des fermetures de salles pendant la majeure partie de l’année, mais Principe a essayé le box-office malgré les circonstances.