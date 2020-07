Certains fans de Tottenham veulent que Troy Deeney signe après la relégation – .

in

Tottenham Hotspur sera sur le marché pour un nouvel attaquant cet été, Harry Kane ayant besoin d’une couverture.

Jose Mourinho n’aura pas un gros budget pour travailler, les Spurs doivent donc être intelligents pendant la fenêtre estivale.

Un certain nombre de joueurs relégués pourraient avoir un sens pour Tottenham, y compris le duo de Bournemouth Josh King et Callum Wilson.

Pas trop loin, Watford pourrait également perdre des joueurs cet été – et Troy Deeney est peut-être un joueur qui suscite l’intérêt.

Deeney, 32 ans, a marqué 10 buts en Premier League cette saison, et son record complet pour Watford s’élève maintenant à 133 buts en 398 matchs.

C’est un record d’environ un but en trois matchs, et bien qu’il ait dépassé son meilleur, Deeney attirera sans aucun doute l’intérêt de la Premier League.

Catherine Ivill / Getty Images

Il est grand et fort, un grand leader et un grand personnage dans le vestiaire et une bonne option pour les Spurs de sortir du banc.

Depuis que la relégation de Watford a été confirmée dimanche, les fans de Tottenham se sont tournés vers Twitter pour suggérer que Deeney serait une bonne signature pour eux cet été.

Certains pensent que Deeney « serait brillant », estimant qu’il serait la couverture idéale pour Kane et qu’il est un vrai « joueur de Mourinho » en raison de son caractère, de son leadership et de son attitude.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Watford relégué… je prends Troy Deeney. Je viens juste d’avoir 32 ans (contrairement à 35 ans llorente) et ajouterait un peu d’acier / d’agression / de leadership bien nécessaire. Vit à Londres, je ne m’attends pas à commencer, offre une excellente couverture pour Kane. – 《Perry》 (@mrdarrenperry) 26 juillet 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Honnêtement, prendrait Deeney aux Spurs Un attaquant honnête et décent qui, je pense, jouerait le remplaçant de Kane pour avoir la chance de jouer en Europe Probablement bien dans le vestiaire aussi https://t.co/teeVgJmYIF – Fan des Spurs (@SpursRC) 26 juillet 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

@T_Deeney vient aux éperons, une sauvegarde appropriée pour Harry Kane. – Schülz (@flowerfightr) 28 juillet 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Allez les Spurs – allez chercher @T_Deeney pour une saison ou deux #coys – Waynesheffield (@waynesheffield) 26 juillet 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Faire de Troy Deeney notre cible n ° 1 IMO – Mitch (@MitchCoys) 26 juillet 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Tottenham pourrait faire bien pire que de signer Troy Deeney pour couvrir Harry Kane. #THFC #COYS – Rob Aycock (@RobAycock) 26 juillet 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je peux pleinement voir Troy Deeney comme notre numéro 9 la saison prochaine et il serait génial. – Connor (@THFCConnor) 27 juillet 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

@T_Deeney semble être une excellente signature pour les Spurs. Semble aussi avoir ce dégoût naturel pour Arsenal, c’est donc un énorme bonus. #COYS #THFC – coollikeJose (@SpursCockerel) 28 juillet 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

S’il y a jamais eu un joueur de Mourinho, c’est bien Deeney. – Rohit Karna (@ DeleTubbies20) 27 juillet 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je pense sérieusement que Deeney serait une sauvegarde parfaite pour Kane – Spursy Spurs (@Spursy_Spurs) 27 juillet 2020

NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

