Call of Duty Warzone offre une taille de jeu réduite au prix de textures haute résolution

Mis à part certains changements dans la méta, la dernière mise à jour de Call of Duty Modern Warfare et Warzone réduit considérablement la taille du jeu. Apparemment, les développeurs ont séparé les textures haute résolution dans le jeu et les joueurs auront la possibilité de jouer au jeu en basse résolution ou de télécharger les textures haute résolution.

Les joueurs sur console peuvent télécharger les textures haute résolution à partir du menu Installations, et les joueurs sur PC devront utiliser un système de streaming d’actifs.

Paul Haile, le directeur de production de Modern Warfare, a récemment expliqué la réduction de la taille dans un tweet:

La mise à jour de ce soir réduira considérablement la taille de MW / WZ sur toutes les plates-formes (25+ Go). si vous êtes intéressé par les textures haute résolution, elles ont été déplacées vers un nouveau pack haute résolution pour consoles. sur PC, une nouvelle option a été ajoutée pour diffuser dynamiquement les ressources haute résolution, si vous le souhaitez. – Paul Haile (@Tyrael) 10 novembre 2020

Call of Duty Modern Warfare est l’un des plus grands jeux jamais créés, littéralement

Suite à l’intégration avec Warzone, Call of Duty Modern Warfare est devenu un jeu gigantesque. Il occupe plus de 200 Go de stockage et les joueurs s’en sont souvent plaints.

LIRE AUSSI– Black Ops Cold War offre aux joueurs un voyage nostalgique des anciens jeux Call of Duty

De nombreux joueurs seront ravis de jouer à Call of Duty Modern Warfare sur les prochaines consoles de nouvelle génération. Cependant, la PS5 et la Xbox Series X offrent respectivement 667 Go et 802 Go de stockage. En conséquence, les joueurs peuvent rencontrer des problèmes lors de l’intégration d’autres jeux avec Call of Duty Modern Warfare.

D’un autre côté, la Xbox Series S ne dispose que de 364 Go de stockage utilisable. Étonnamment, Modern Warfare pourrait à lui seul épuiser la moitié de son stockage.

Le prochain titre de Call of Duty, Black Ops Cold War, est également énorme. Pour les consoles de nouvelle génération, il faudra plus de 130 Go d’espace pour l’installation et pourrait poser des problèmes similaires à MW.

Warzone propose des matchs privés avec trois modes disponibles

Outre la réduction de la taille, le plus gros point fort de la dernière mise à jour était la version bêta des matchs de Private Warzone. Les trois modes disponibles sous Private Warzone sont:

Bataille royale – nécessite 50 joueurs pour démarrer et incorpore des variations d’équipe.

– nécessite 50 joueurs pour démarrer et incorpore des variations d’équipe. Pillage – nécessite 30 joueurs pour démarrer et incorpore des variations d’équipe.

– nécessite 30 joueurs pour démarrer et incorpore des variations d’équipe. Mini Battle Royale– 24 joueurs pour commencer sans aucune variation d’équipe

LIRE AUSSI– Le streamer populaire Fortnite et Call of Duty devient la dernière victime de mystérieuses interdictions de Twitch

Il semble qu’Infinity Ward reconnaisse enfin le dilemme des joueurs. Les joueurs sur PC et sur console auront du mal à gérer leurs lecteurs d’espace lorsqu’un seul titre occupe une telle quantité d’espace. La dernière mise à jour résout le problème dans une certaine mesure, mais s’attend à ce que les joueurs abandonnent les textures haute résolution.

Partager : Tweet