«Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary» en tête à Annecy 2020

Dans le premier épisode de la saison 2 de « The Politician », Georgina Hobart, divorcée devenue militante devenue politicienne de Gwyneth Paltrow, annonce son plan pour la Californie de se séparer du syndicat. Fait au milieu d’un débat gouvernemental diffusé en direct sur CNN, la déclaration est exactement le genre de clameur exagéré qui pourrait façonner un arc intrigant d’une saison d’une satire politique mélodramatique. Notre pays est divisé! Il n’y a pas de retour en arrière! Gwyneth Paltrow – qui a déjà soutenu que l’eau a des sentiments – nous emmène sur la terre promise, oh grand chef! Contrairement à Paltrow, l’idée est toujours ancrée dans la réalité. Plutôt que de se concentrer sur les conservateurs rêvant d’indépendance vis-à-vis des homosexuels, des minorités et de plus de gens qui ne veulent que sauver leur vie, la deuxième saison de la série Netflix de Ryan Murphy propose une perspective sur mesure pour son public de chiens de théâtre libéraux.

Sauf que ce n’est pas un pitch. La sécession n’est guère mentionnée après la première. Il n’y a pas d’articles alarmistes qui inondent l’Internet, pas plus que les chefs de file des câblodistributeurs ne sont sur le devant du peloton de tête de la course décrivant un plan pour former un nouveau pays. Il n’y a pas vraiment de suivi du tout; seulement un coup de pouce dans les sondages pour Georgina, dans une course qu’elle dominait déjà. L’annonce n’est pas une annonce – c’est de l’air chaud, qui remplit «The Politician» comme un ballon de fête jeté. Répétant et exacerbant le péché le plus aggravant de la première saison, « The Politician » n’est rien d’autre que des points de discussion qui semblent importants mais ne mènent jamais nulle part. La série ne s’intéresse toujours pas à la politique. Il est à peine intéressé par quoi que ce soit, car les écrivains Brad Falchuk, Ian Brennan et Murphy s’appuient sur des rebondissements prévisibles, des coups de couteau sans effusion de sang et des plans redondants pour compenser le fait de n’avoir rien à dire sur les personnages dont nous devons nous soucier, sans parler de la pays que nous partageons soi-disant.

Avec sept épisodes qui durent en moyenne moins de 40 minutes chacun, la saison 2 ne peut pas se terminer assez vite, et elle commence gentiment à une vitesse vertigineuse en se lançant dans son véritable A-plot: la campagne du Sénat de l’État de New York entre le challenger Payton Hobart (Ben Platt, qui chante moins cette année, mais on lui dit toujours qu’il « devrait être à Broadway »), et le titulaire de longue date Dede Standish (Judith Light, dont les trois Tonys ne sont pas reconnus). Avec des mois avant le jour du scrutin, Dede a une énorme avance dans les sondages. Non seulement les gens la connaissent et l’aiment, mais Payton est toujours étudiant à NYU et sa mère l’éclipse dans les médias. (L’argument autour de «trop de Hobarts» est fou, mais l’idée qu’une course au Sénat de l’État attirerait autant d’attention – actualités nationales, première page du Times, etc. – semble d’autant plus mal informée compte tenu des crises actuelles titres dominants.)

Alors Baby Hobart va voir Mama Hobart, pensant s’il peut la convaincre d’abandonner, alors il aura de meilleures chances de succès. Laissant de côté la logique destructrice et égoïste de demander à un libéral populaire de renoncer à son siège de gouverneur pour qu’un junior de la NYU puisse peut être gagner une course au sénat, ce choix précoce illustre le problème avec Payton. Toujours hanté par son ami mort (joué par David Corenswet) et constamment incertain de sa boussole morale, il est censé chercher son vrai moi (comme pour la saison 1): croit-il vraiment en un plus grand bien, ou croit-il seulement en lui-même? Est-il passionné par les problèmes ou simplement pour gagner? Est-ce que les sales tours et le mudling sont un signe de jeu toxique, ou tout simplement ce qu’il faut pour prospérer dans la politique moderne? Et le pire de tout: le fait qu’il s’inquiète de ces choses en premier lieu nuit-il à sa campagne?

Compte tenu du nombre de fois où Payton pivote d’une croyance à l’autre, il est clair que «Le politicien» ne se soucie pas vraiment des réponses. Son immaturité et son indécision peuvent être crédibles compte tenu de son âge, mais cela ne fait rien pour notre investissement en lui, et au moment où tout est dit et fait, nous ne savons certainement pas plus qui est vraiment Payton qu’au début. « Je suis un politicien. Je n’ai pas de moi-même », dit-il à sa mère lors de la première. « Les gens ne vous croient pas parce que vous ne vous croyez pas », rétorque Georgina. « Il s’agit d’authenticité, Payton. »

Appliquez ce conseil à la série, et il est facile de voir «The Politician» comme une supercherie creuse et superficielle. Il y avait beaucoup de signes avant-coureurs dans la saison 1, et «une histoire observable mais superficielle de détachement d’adolescents» devient une histoire à peine mémorable mais totalement dénuée de sens sur, eh bien, rien. Je ne peux pas dire que cela concerne les personnages, car aucun d’entre eux ne change ou ne se développe de manière crédible. Je ne peux pas dire qu’il s’agit d’un drame savonneux, car cela nécessiterait un investissement émotionnel et / ou un attachement mérité. Je ne peux pas dire qu’il s’agit de politique, car la politique présentée ici n’a aucune incidence sur la réalité. Même si vous pouvez voir Georgina comme le Trump libéral – une candidate peut dire et faire tout ce qu’elle veut sans perdre de soutien – la course entre Dede et Payton pivote sur tout, que ce soit aussi trivial ou critique que l’intrigue l’exige. (Je suis sûr que l’élection se résume à la signature de Payton de 500 nouveaux électeurs et à la révélation de Dede pour ne pas faire partie d’un groupe.)

Ce qui importe ici, c’est la vitesse. Ces épisodes sont si courts et se déplacent si rapidement qu’il est clair qu’ils ont été édités au strict minimum pour constituer une histoire. Ils sont conçus pour vous empêcher de trop réfléchir à tout ce qui se passe. Si vous l’avez fait, vous vous rendriez sans aucun doute compte que la saison 2 tourne autour de quatre trios différents, sans jamais lancer une blague sur la prolifération du polyamour (ou, Dieu nous en préserve, dire quelque chose de significatif sur les partenariats multiples). Le manque de reconnaissance indique une écriture paresseuse – comme si les écrivains Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan ne se rendaient pas compte qu’ils avaient écrit exactement la même idée de quatre manières différentes – ce qui serait déjà assez mauvais compte tenu de cette distribution, mais ce n’est pas le seul drapeau rouge.

Chaque trois voies n’est là que pour se réveiller tout en créant des triangles d’amour, des quadrangles et, surtout, une controverse de campagne. « Le politicien » ne se soucie toujours pas des idées, de leur caractère pratique ou de l’état moderne de la politique. L’épisode 5, qui encadre son histoire d’une mère et d’une fille faisant campagne pour Dede et Payton, respectivement, se rapproche le plus d’avoir quelque chose à dire sur les candidats construits sur des points de discussion et des libéraux travaillant ensemble pour un avenir meilleur – mais, encore une fois, tout potentiel de substance est jeté à la porte en faveur d’une résolution nette et ordonnée (celle qui est étonnamment agiste, un peu comme le reste de la saison 2). Juste au moment où vous pensez que « The Politician » est tombé dans un but, ces espoirs sont rapidement et solidement anéantis, vous rappelant que la vitesse à laquelle ces sept épisodes volent n’est pas un mérite pour l’efficacité; c’est un signal que même ceux qui font la série ont cessé de s’en soucier.

Oh, je suis désolé, tu veux juste savoir qui gagne? Après une égalité (qui est ensuite réfutée), Dede concède à son adversaire (plutôt que de jouer des ciseaux à papier pour le siège du Sénat), et Payton gagne. Après un autre saut dans le temps, la saison 2 se termine lorsque Dede demande à Payton d’être son colistier vice-présidentiel, mettant en place une autre campagne plus importante pour la saison 3. Mais comment Dede est-il arrivé à la Maison Blanche? Elle a fait son chemin sur le ticket de Georgina, bien sûr, et le président Paltrow est déjà suffisamment « ennuyé » pour promettre qu’elle ne sera là que pour un mandat. Il s’avère également qu’elle s’ennuie trop pour donner suite à ses plans de sécession pour la Californie – juste une fausse promesse de plus d’un politicien et une autre allumette vide d’une émission diffusée sur les ondes.

Qualité: D +

La saison 2 de «The Politician» est maintenant en streaming sur Netflix.

