Bob Iger révèle le plus grand obstacle à la réouverture de Disney World et Disneyland

Alors que tous les pères sont en effet des super-héros aux yeux de leurs enfants, dans le monde de la bande dessinée, de nombreux pères sont aussi de vrais super-héros. Donc, pour honorer les héros du monde réel, TheWrap vous apporte 12 des meilleurs papas de bandes dessinées. Certains sont des figures paternelles, certains sont en fait des héros, et certains ne sont que le genre de papas qui aident leurs enfants à devenir des super-héros à part entière.

Éclair noirSur la série CW basée sur la bande dessinée de DC, le principe du lycée Jefferson Pierce est une figure paternelle pour ses élèves et un père aimant pour ses filles. Et quand ses filles sont kidnappées par le gang 100, il sort de sa retraite en tant que héros Black Lightning dans ce qui doit être l’ultime mouvement du père de super-héros.

Reed Richards / M. FantastiqueReed Richards est le genre de papa cool qui promet de prendre la famille en vacances et le fait ensuite – euh, en dehors de l’univers connu afin qu’il puisse enseigner à son fils Franklin comment créer des univers.

T’ChakaComme son homologue de Marvel Comics, dans l’univers cinématographique Marvel, T’Chaka est le roi de Wakanda et a autrefois servi de panthère noire pendant des décennies avant de passer le relais à son fils T’Challa. Il a également élevé sa fille Shuri pour être un scientifique de super génie dont les inventions alimentent Wakanda et font de Black Panther un guerrier encore plus grand. Voir aussi Défendre le premier regard de Jacob - / Film

Voir aussi SCOTT SNYDER révèle une idée de fin alternative pour METAL ... impliquant MARVEL Luke CageLuke n’a pas seulement une peau à l’épreuve des balles et une force surhumaine pour lui. Il est aussi un papa adoré de sa fille Danielle, qu’il avait avec sa compagne de super-héros et son épouse Jessica Jones. Cage met certainement la famille au premier plan et a quitté les Avengers à de nombreuses reprises afin de passer plus de temps avec sa famille.



Thomas WayneVous savez déjà qu’il est le père de Bruce Wayne, mais Thomas Wayne a eu la chance d’être un chevalier noir à part entière après que Flash a changé d’histoire lors du crossover «Flashpoint» de DC Comics. Dans la nouvelle chronologie, Thomas est devenu Batman après que son fils, Bruce, a été tué dans un vol. Il a finalement sacrifié sa propre vie pour aider à fixer la chronologie et donner à son fils une chance de vivre. En mourant, il remet à Barry Allen une lettre pour son fils Bruce, le pressant de ne pas être consumé par la perte et de retrouver espoir et amour. Non, tu pleures, pas moi.

OdinPeut-être que le père de cette liste qui incarne l’amour dur, comme on le voit dans l’univers cinématographique Marvel, Odin est strict et têtu, mais fait finalement tout ce qu’il peut pour donner une bonne vie à ses enfants. il n’est pas au-dessus des tactiques d’amour difficiles – comme couper le pouvoir de Thor et le bannir sur Terre. Mais il est aussi toujours prêt à soutenir Thor à la fin. Voir aussi Jack de Belin inclus dans la bulle d'isolement COVID-19 des Dragons de St George Illawarra, Paul McGregor

Tony Stark« Je t’aime 3000 » quelqu’un? La phrase ultime de papa vient de l’ancien play-boy devenu père de substitution de Spider-man de Tom Holland et papa adorateur de sa fille Morgan dans « Avengers: Endgame ». Points de papa bonus pour avoir fait cette vidéo à Morgan à la fin du film

Howard StarkUn père de substitution de Captain America dans la journée lors de l’expérience du sérum de super soldat, ainsi que le père de Tony Stark. Être papa de deux des héros les plus puissants de la Terre renforce sa place sur cette liste.



Voir aussi Plus de films de cinéma Disney pourraient aller à Disney + - / Film

Jor-ElComment le père de Superman ne peut-il pas figurer sur la liste? Si sauver la vie de votre fils unique – et à travers lui, toute votre civilisation – en le mettant dans une fusée sur Terre pour éviter la destruction de la planète Krypton n’est pas un geste de papa de super-héros, alors nous ne savons pas ce que c’est.

Bruce WayneLe père sportif de la micro-gestion difficile et aimant de cette liste pousse facilement ses pupilles comme Dick Greyson, Jason Todd, Time Drake et son fils unique Damien à atteindre leur plein potentiel, à leur grande frustration.

M. IncroyableIls ne sont que des papas de super-héros du groupe Pixar qui se trouvent être incroyables.