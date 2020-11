BMW lance le tout premier X3 M en Inde

C’est la première fois que BMW lance une version M du X3 en Inde. Bien qu’il rivalise avec le Mercedes-AMG GLC 43 Coupé, il est beaucoup plus cher car il arrive en Inde en tant qu’importation complète. Il est cependant propulsé par le moteur essence six cylindres en ligne le plus puissant jamais conçu.

Tout comme Mercedes a lancé le coupé GLC 43 AMG fabriqué en Inde en Inde, BMW a également pensé à laisser tomber un SUV M. BMW a lancé hier le X3 M en Inde pour un prix de Rs 99,99 lakh, ex-showroom. Bien sûr, le prix est élevé et ce ne serait certainement pas aussi abordable qu’un GLC 43 AMG fabriqué en Inde. C’est aussi la première fois que BMW lance une version M du X3 en Inde et la société affirme qu’il est propulsé par le plus puissant moteur essence six cylindres en ligne. Regardons cela un peu plus en détail.

BMW a lancé le X3 M en Inde pour un prix de Rs 99,99 lakh, ex-salle d’exposition.

Qu’y a-t-il sous le capot?

Le BMW X3 est propulsé par un nouveau moteur essence six cylindres en ligne de 3,0 litres «TwinPower Turbo» qui produit 480 ch et un couple maximal à 600 Nm. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses M Steptronic à 8 rapports avec transmission intégrale et différentiel arrière actif. BMW prétend que le sprint de 0 à 100 km / h arrive en 4,2 secondes alors que la vitesse de pointe est limitée à 250 km / h. BMW affirme que ce moteur dispose de la dernière mise à niveau technologique et qu’il aurait des systèmes de refroidissement et d’alimentation en huile testés sur piste. Vous disposez de quatre modes de conduite: Confort, Efficace, Sport et Sport +.

Ces modes vous permettent de modifier divers paramètres de la voiture, y compris les amortisseurs électroniques. Vous pouvez même personnaliser ces paramètres individuellement avec les boutons M1 et M2 sur le volant. De plus, la transmission intégrale est polarisée vers l’arrière, vous pouvez donc toujours vous amuser à essayer de faire glisser la queue.

Quelles sont les améliorations cosmétiques?

Bien sûr, étant une voiture M, elle obtient sa part des améliorations cosmétiques M. Cela comprend un pare-chocs plus sportif avec d’énormes barrages d’air, une calandre noircie avec des doubles lamelles ainsi qu’un logo « X3M », des rails de toit discrets et un aileron arrière au look agressif. Le X3 M est équipé de jantes en alliage de 20 pouces de marque M ainsi que d’étriers de frein de marque M. de série. Les échappements quad complètent le look à l’arrière. Le reste du design est conforme au X3 régulier, mais les proportions agressives confèrent au SUV la bonne quantité de références sportives.

Quelles sont les mises à jour à l’intérieur?

Intérieur de la BMW X3 M

Bien que la conception et la disposition du tableau de bord soient assez identiques à celles du X3 standard, certaines mises à jour spécifiques à M. Cela comprend les nouveaux sièges sport à réglage électrique avec fonction de mémoire et un tableau de bord spécifique M. Même les ceintures de sécurité ont des coutures rouges et bleues avec la marque M et elles ont l’air chères. Le X3 M dispose également d’un toit ouvrant panoramique et de sièges arrière rabattables.

D’autres fonctionnalités ont été reprises du X3 standard. Certains des points forts seraient les phares à DEL adaptatifs, un système d’infodivertissement i-Drive de 10,25 pouces avec Apple CarPlay, un système d’infodivertissement à 12 haut-parleurs, un éclairage ambiant, une climatisation à trois zones, des essuie-glaces à détection de pluie, un intérieur et un extérieur anti-éblouissement. rétroviseurs, affichage tête haute, chargeur de téléphone sans fil et hayon électrique. Malheureusement, BMW n’offre toujours pas Android Auto avec le X3 M.

Le X3 M reçoit également des sièges sport à réglage électrique avec fonction de mémoire.

Certaines des caractéristiques de sécurité les plus marquantes du X3 M comprennent six airbags, l’ABS avec assistance au freinage, l’EBD, le contrôle électronique de stabilité, un frein de stationnement électronique avec fonction de maintien automatique et un moniteur de pression des pneus.

Le BMW X3 M rivalise également avec le Porsche Macan S en Inde avec le Mercedes-AMG GLC 43 Coupé.

Le BMW X3 M rivalise également avec le Porsche Macan S en Inde avec le Mercedes-AMG GLC 43 Coupé. La Mercedes est cependant beaucoup plus abordable en raison de l’assemblage local. Les SUV de sport sont évidemment aussi passionnants que certaines voitures de sport que vous pouvez acheter pour un montant similaire. Ils offrent cependant des niveaux de performance similaires et ont en fait un grand sens pour les routes indiennes. Vous pouvez vous amuser à conduire votre voiture sans vous soucier de l’endommager à tout moment.