Benji Marshall a offert un contrat monstre à la Super League anglaise: rapport

En dépit d’avoir 35 ans et de ne pas avoir une multitude de prétendants dans la LNR, le vétéran Benji Marshall a l’opportunité d’être l’un des joueurs les mieux payés de la Super League anglaise.

Avec North Queensland et Cronulla offrant aux vétérans de 324 matchs des offres d’un an d’une valeur d’environ 140000 $ par saison pour 2021, une offre de l’hémisphère nord les a fait sauter hors de l’eau.

Hull FC a déposé un énorme contrat d’un an avec le meneur de jeu vétéran après avoir signé la semaine dernière l’ancien coéquipier des Tigers de Marshall, Brett Hodgson, en tant que nouvel entraîneur-chef.

Le club anglais de la Super League aurait proposé à la légende des Tigres une offre pour 2021 estimée à environ 400000 £ (722000 USD) selon News Corp.

Marshall et Hodgson faisaient partie du premier poste de premier ministre des Tigers dans la LNR en 2005 et s’il accepte l’accord, son salaire serait à égalité avec le meneur de jeu de Warrington Gareth Widdop, qui est le joueur le mieux payé d’Angleterre.

Il est entendu que Canterbury est également intéressé à éventuellement signer Marshall comme option si Matt Burton ne obtient pas une libération de Penrith pour jouer pour les Bulldogs l’année prochaine.

Burton s’est engagé à jouer à Belmore à partir de 2022, mais l’entraîneur Trent Barrett tente d’organiser une sortie anticipée afin que le produit Dubbo puisse jouer un an plus tôt.

Le déménagement pourrait être attrayant pour Marshall compte tenu des moitiés inexpérimentées qu’il pourrait encadrer sur leur liste et de la possibilité de jouer avec son frère, Jeremy Marshall King.

« Nous n’avons certainement pas fini et dépoussiéré. Nous avons encore trois places disponibles et évidemment une sera réservée à Matt Burton si nous pouvons essayer de faire un accord et le faire sortir tôt mais les deux autres places, nous avons un très une idée claire de ce dont nous avons besoin et de qui nous devons poursuivre », a déclaré Barrett à SEN.