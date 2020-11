Beaucoup de gens ont continué à acheter la Nintendo Switch pendant la pandémie

in

Nintendo a vendu 6,86 millions de consoles Switch entre juillet et septembre, ce qui représente une augmentation de 40% d’une année sur l’autre et surperformant le deuxième trimestre de l’année dernière, qui a vu la sortie du Switch Lite.

Les derniers résultats financiers publiés par Nintendo portent le nombre total d’unités du Switch expédiées à 68,3 millions d’unités. Après avoir fracassé les ventes à vie de la plupart des consoles de salon de la société, à l’exception des 101,63 millions d’unités de la Wii, le Switch est sur le point de dépasser les 75,95 millions d’unités de la populaire 3DS portable d’ici la fin de l’exercice.

Dans le document, Nintendo a déclaré que les versions propriétaires Paper Mario: Le roi de l’origami et Super Mario 3D All-Stars «ont pris un bon départ», avec respectivement 2,82 millions et 5,21 millions d’unités.

Animal Crossing: Nouveaux horizons était «particulièrement remarquable», car le titre de simulation sociale s’est avéré être un moteur de vente majeur. Avec 3,64 millions d’unités vendues de juillet à septembre, le jeu reste au deuxième rang des ventes de logiciels à vie avec 26,04 millions d’unités expédiées, soit moins de 3 millions de retard. Mario Kart 8 Deluxe.

La société avait initialement prévu un bénéfice de 300 milliards de yens (2,87 milliards de dollars) pour l’exercice 2020 en mai, mais un deuxième trimestre brillant, marqué par les ventes en plein essor de Switch, a permis à l’entreprise de gagner 291 milliards de yens (2,79 milliards de dollars) au cours des six premiers mois seulement. Nintendo l’a maintenant augmenté de 50% à 450 milliards de yens (4,32 milliards de dollars), et s’attend à ce que le Switch vende 24 millions d’unités au lieu de 19 millions.

Nintendo ne se repose pas sur ses lauriers pour le troisième trimestre. Pikmin 3 Deluxe et Mario Kart Live: Circuit à domicile a été libéré en octobre, ainsi que La toundra de la couronne DLC pour Pokémon Sword et bouclier.

Avec les rivaux Microsoft et Sony qui présentent leurs consoles de nouvelle génération pendant la saison des fêtes, Nintendo espère pouvoir terminer l’année en beauté, même sans sortie de matériel. La société lancera l’hybride Souffle de la nature prequel et Guerriers Hyrule suite Âge de calamité et le titre de retour Game & Watch: Super Mario Bros. en novembre.

Si Nintendo ne parvient pas à capter l’attention générale du grand public en raison du buzz autour de ses rivaux, la société aurait prévu un modèle Switch mis à niveau en 2021. Une gamme de jeux plus solide, y compris des suites très attendues Souffle de la nature 2 et Metroid Prime 4 qui n’ont pas encore reçu de dates de sortie, accompagneraient le modèle amélioré.

