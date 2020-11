Avec des ateliers de lutte contre la pandémie, la formation de la NASA pour les tribus passe au numérique

Plus de perspectives améliorent souvent la résolution des problèmes – et cela ne fait jamais de mal si l’une de ces perspectives vient d’en haut.

Un nouveau cours coparrainé par la NASA vise à fournir aux peuples autochtones les compétences dont ils ont besoin pour évaluer Données d’observation de la Terre et d’autres données de télédétection sur leurs terres afin d’orienter la prise de décision. Au cours de quatre webinaires organisés en octobre, l’initiative visait à remplacer les ateliers que l’agence ne peut pas organiser en personne en raison de la pandémie de coronavirus, qui a incité de nombreuses tribus amérindiennes à fermer leurs frontières pour tenter de ralentir la maladie. . Mais la pandémie ne change pas la nécessité pour les humains de s’occuper Terre .

« Il nous a été enseigné à travers des générations que nous avons la responsabilité de prendre soin de la terre, de l’eau, des gens et de tout ça. Pas seulement pour les peuples tribaux – c’est pour l’humanité », James Rattling Leaf, chercheur associé à l’Université du Colorado Boulder et un membre inscrit de la tribu Rosebud Sioux, a déclaré à Space.com.

Et la télédétection peut être un outil pour cela. «Avec le temps, les technologies nous sont parvenues en tant que peuples autochtones», a-t-il déclaré. «Nous avons toujours examiné cela de très près et les avons examinés très attentivement, puis avons décidé lesquels nous allions incorporer, que nous allons intégrer dans notre culture.

Alors que la NASA est très habituée à analyser les données satellitaires, en particulier de son vénérable Landsat programme, l’agence n’a pas l’habitude de penser beaucoup aux Amérindiens. «C’est juste un groupe de personnes auquel nous ne prêtons pas beaucoup d’attention», Cindy Schmidt, chercheuse scientifique à la NASA Centre de recherche Ames en Californie, qui dirige l’Initiative de renforcement des capacités des peuples autochtones, a déclaré à Space.com.

Dans des conditions normales, Schmidt et ses collègues établissent une relation profonde avec une tribu bien avant un atelier, avec des appels téléphoniques bien à l’avance pour comprendre ce que la communauté veut accomplir avec la télédétection.

« Tout est question de dialogue, de conversations et de discussions autour de ce que les données de la NASA peuvent fournir et de la manière dont cela correspond aux besoins de la tribu », a déclaré Amber McCullum, chercheuse appliquée à Ames qui travaille sur le projet, à Space.com du processus. «Et parfois, ils ne s’alignent pas, et ce n’est pas grave. Parfois, nous devons être très clairs sur les avantages et les limites des données de télédétection, car elles ne peuvent pas tout faire. Je pense que si nous sommes conscients de ce que cela signifie peut faire efficacement, et ce qu’il ne peut pas faire efficacement, cela donne un peu plus de clarté aux peuples tribaux qui n’ont peut-être jamais utilisé les données de télédétection. «

Un groupe de participants à une formation sur la télédétection axée sur les Autochtones, organisée en collaboration avec la nation indienne de Samish. (Crédit d’image: Amber McCullum / NASA)

Et chacune de ces conversations est différente, en fonction des priorités locales. La nation indienne Samish de ce qu’on appelle souvent Washington voulait mieux comprendre le varech, qui joue un rôle clé dans le soutien des poissons culturellement importants – et cela signifiait faire appel à quelqu’un qui se spécialise dans télédétection côtière , ce qui est encore plus compliqué que l’équivalent terrestre, a déclaré Schmidt. Le Sault Ste. Marie Tribe, dans ce qu’on appelle souvent le Michigan, voulait se concentrer sur le riz sauvage, qui pousse dans les marais, un écosystème à plus petite échelle que ce qui est facilement étudié avec des données satellitaires, de sorte que le programme a fait appel à un expert sur l’utilisation de drones pour la télédétection pour combler le vide.

Les distinctions deviennent un défi particulier de la conversion du matériel d’atelier en séries de webinaires plus généralisées, a déclaré Schmidt. Pour conserver une partie de la saveur des ateliers, l’équipe a fait appel à des Amérindiens utilisant des données d’observation de la Terre, y compris Rattling Leaf, pour présenter chaque segment comme un moyen de montrer comment la technologie et les compétences ont résonné avec les tribus individuelles.

« Nous devons également nous rappeler qu’il y a 573 tribus reconnues au niveau fédéral, elles sont assez différentes dans leur façon d’aborder les choses », a déclaré Rattling Leaf. « Où qu’ils en soient dans leur développement en termes d’utilisation de la télédétection, il est important de continuer, mais de se baser sur où ils veulent aller en tant que tribu, sans incorporer ou copier une autre tribu. »

La technologie pour le peuple

Les organisateurs de la NASA et les participants tribaux ont souligné que l’objectif du programme plus large pour les peuples autochtones, qui comprend les ateliers en personne, la série de webinaires et plus encore, était de permettre aux peuples autochtones d’appliquer leurs compétences à leur manière et de répondre à leurs propres besoins. Cela change fondamentalement la façon dont la science est faite d’une manière qui ne peut être imitée par des non-autochtones.

« Ce que je trouve bénéfique, c’est que vous êtes en mesure de créer cette opportunité là où ces communautés tribales entrent dans ce domaine où se poser la question, mais aussi de regarder les données elles-mêmes pour faire des interprétations », Nikki Tulley, PhD étudiant en sciences de l’environnement à l’Université d’Arizona et membre de la nation Navajo, a déclaré à Space.com. « Il y a un lien spécial que les gens qui vivent dans ces communautés eux-mêmes ont simplement en étant là et en vivant là-bas que nous ne pourrions peut-être pas voir ou interpréter venant de l’extérieur. »

Pour sa propre tribu, Rattling Leaf a cité la valeur des données d’observation de la Terre pour galvaniser l’opposition au Dakota Access Pipeline en 2016 en partie à cause de son proximité de sites sacrés et potentiel de contamination de l’eau.

Un participant présente son projet final de télédétection au groupe de formation lors du cours d’introduction à la télédétection dispensé par l’Initiative de renforcement des capacités des peuples autochtones de la NASA et organisé par le Bureau des affaires indiennes dans leurs bureaux de Denver. (Crédit d’image: Amber McCullum / NASA)

« Une grande partie de cette communication de ce problème a été faite avec la télédétection ou la cartographie – c’était un moyen de communiquer quel était le problème aux gens ordinaires », a déclaré Rattling Leaf. « Notre patrimoine culturel est protégé par la loi fédérale, nous avons donc mis en place des lois pour le protéger. Nous devons simplement comprendre comment l’observation de la Terre est liée à cela et je pense que DAPL [the Dakota Access Pipeline] nous en a donné un exemple. «

Tulley vit la perspective distincte dans son propre travail de télédétection: avec chaque nouvel ensemble de données qu’elle utilise, elle commence par examiner où elle a grandi pour comparer les vue du satellite avec sa propre relation directe avec cette parcelle particulière de la Terre.

«Je vais dans cette région dans laquelle j’ai grandi pour voir… ce qu’ils voient, puis je comprends ce que j’ai vu qui ne peut pas être vu par les satellites», a-t-elle dit, et elle joint cette connaissance à sa formation scientifique. «Ils se rassemblent pour se rassembler, pour créer ma perspective, une manière hybride de vraiment comprendre d’où viennent les données, mais aussi où vont les données.

Si Schmidt parvient à ses fins, les points de vue autochtones pourraient façonner beaucoup plus le travail d’observation de la Terre à l’avenir.

«À long terme, si vous me posez des questions sur le succès du programme, le succès pour moi, c’est en fait d’avoir une personne autochtone, une personne amérindienne qui fait mon travail», a déclaré Schmidt. «Nous devons embaucher une personne amérindienne pour faire ce travail, et c’est mon objectif… Mais je pense que nous sommes loin de là, malheureusement.

Ce n’est pas par manque d’intérêt de la part de ceux qui ont entretenu la Terre pendant des siècles. «Le savoir autochtone attend dans les coulisses», a déclaré Rattling Leaf. « Nous sommes ici, mais je ne pense pas que quiconque nous ait demandé, que quiconque nous ait invités. »

