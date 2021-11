Au Royaume des Fauves 2 : Ces 6 faits de l’histoire vraie de Joe Exotic dont la saison 2 de Tiger King ne parle pas

Au Royaume des Fauves saison 2 (Tiger King) de Netflix approfondit l’histoire vraie de Joe Exotic et de la disparition de Don Lewis mais omet pas mal de choses. Betanews vous raconte 6 éléments importants dont la série documentaire ne parle pas.

Après avoir fait la connaissance de Joe Exotic dans Au Royaume des Fauves ou Tiger King en 2020, le public était impatient d’en savoir plus sur ce dompteur de lions autodidacte et criminel condamné. Alors que Tiger King saison 2 présente de nouvelles informations choquantes sur son histoire et celle des personnages secondaires, la deuxième saison laisse encore de côté une quantité considérable de contexte concernant les personnes réelles de la série et leurs histoires.

Lancée au plus fort de la pandémie, la docu-série de Netflix consacrée aux True Crime, Tiger King, est rapidement devenue un succès. Des millions de personnes qui s’étaient lassées des quarantaines se sont emparées de l’histoire complètement ridicule de Joseph Allen Maldonado-Passage, plus connu sous le nom de Joe Exotic, ancien propriétaire du GW Exotic Animal Memorial Park à Wynnewood, Oklahoma. La vie de Joe est devenue une spirale de haine et de tromperie lorsque sa rivalité avec Carole Baskin, propriétaire du Big Cat Sanctuary en Floride, a atteint son paroxysme. Aujourd’hui, Maldonado-Passage purge une peine de 22 ans de prison pour avoir conspiré en vue d’engager un employé, Allen Glover, pour tuer Carole Baskin, ainsi que pour maltraitance animale.

La controverse semble suivre Joe Exotic partout, et la sortie de Tiger King n’a fait que l’exacerber. Une grande partie des téléspectateurs ont compati avec le personnage excentrique et ont répondu à l’appel #FreeJoeExotic, en lui envoyant des lettres par milliers, en se déguisant en lui pour Halloween et en faisant campagne pour la grâce présidentielle. D’autres ont pris le parti de Carole Baskin, la rejoignant dans sa campagne pour mettre fin aux abus contre les grands félins et l’encourageant lors de son bref passage dans l’émission Dancing With The Stars, équivalent de Danse avec les Stars diffusée en France sur TF1. Si Tiger King saison 2 poursuit leurs histoires, il laisse également de côté une bonne partie de son récit.

Carole Baskin poursuit Netflix en justice

Carole Baskin n’est pas étrangère aux actions en justice. En effet, le procès qu’elle a intenté en 2011 contre Joe Exotic lui a valu un règlement de 1 million de dollars et le GW Exotic Animal Memorial Park, mais sa dernière cible est Netflix. Mme Baskin prétend que l’utilisation de son image par le géant du streaming dans Tiger King 2 rompt leur contrat, dans lequel ils avaient la permission d’utiliser des séquences d’elle et de son mari, Howard Baskin, dans un seul documentaire. Le contrat ne faisait pas mention d’une suite ou de pièces dérivées. Aujourd’hui, Carole Baskin exige que Netflix retire toutes les images d’elle et de son mari. Ce n’est un secret pour personne que Carole n’aime pas Tiger King ou ses créateurs, Eric Goode et Rebecca Chaiklin, et avec la reprise du barrage de menaces et d’abus sans fin de la part d’inconnus, Baskin ne veut rien avoir à faire avec Tiger King saison 2.

Joe Exotic a accusé son frère d’avoir abusé de lui

Au Royaume des Fauves saison 2 creuse davantage dans l’identité de Joe Exotic avant qu’il ne devienne le propriétaire excentrique de gros chats que le monde a appris à connaître. Dans l’épisode 1 de Tiger King 2, “Le Grand Pardon”, le frère aîné de Joe, Yarri Schreibvogel, fait sa première apparition de manière dramatique, en tirant une balle dans un croquis de Joe pour illustrer sa haine envers son jeune frère. C’était une façon dramatique d’illustrer le fait que Joe Exotic lui avait apparemment fait du tort, mais un fait important a été ignoré pour élaborer le récit : L’allégation de Joe selon laquelle Yarri l’a abusé sexuellement dans leur enfance.

Dans le documentaire du journaliste d’investigation britannique Louis Theroux, Shooting Joe Exotic, il a été révélé que, alors qu’il était en prison, Joe a écrit une lettre affirmant que Yarri avait abusé de lui dans la salle de bain de leur ferme lorsque Joe avait cinq ans. Joe et ses frères et sœurs ont subi d’horribles sévices de la part de leur père, qui les a notamment battus et forcés à regarder leur père tuer des chiots. Theroux a confronté Yarri à ces affirmations au cours du documentaire, ce qu’il a nié avec véhémence, affirmant que Joe a un talent pour manipuler les autres – c’est ainsi que Joe a escroqué à ses parents l’argent nécessaire à l’ouverture de son parc pour grands félins lorsque le règlement de la mort de son frère Garold est arrivé, selon Yarri. Qu’il y ait ou non une part de vérité derrière les accusations de Joe, Tiger King 2 n’a fait aucune mention d’abus pendant le segment de Yarri dans le documentaire.

Carole Baskin a sa propre théorie sur la mort de Don Lewis

L’un des plus grands mystères entourant Tiger King est ce qui est arrivé à Don Lewis, le premier mari de Carole Baskin. De nombreuses personnes, dont Joe Exotic, pensent que Carole a joué un rôle dans la mort de son mari. Don Lewis a disparu en 1997 de Tampa, en Floride, sans laisser de trace. Certains pensent que Lewis pourrait vivre au Costa Rica, où il possédait une propriété qu’il visitait fréquemment. D’autres pensent qu’il a été impliqué avec de dangereux criminels, ou que son corps a été jeté dans les cages à tigres de Carole.

Carole Baskin, cependant, a sa propre théorie. Dans un Ask Me Anything (AMA) sur Reddit, Carole a expliqué que Don faisait fréquemment des allers-retours illégaux en avion personnel depuis le Costa Rica. Comme révélé dans Shooting Joe Exotic, Lewis avait perdu sa licence de pilote en raison du nombre de crashs dans lesquels il était impliqué. Avec sa camionnette découverte sur l’une des pistes d’atterrissage qu’il utilisait, et la trajectoire au-dessus du Golfe du Mexique qu’il devait emprunter pour rester sous le radar, Carole pense que l’avion de Lewis s’est écrasé dans le Golfe, pour ne plus jamais être revu.

Joe Exotic espère qu’un diagnostic de cancer le fera sortir de prison

Les différents plans de Joe Exotic pour sortir de prison n’ont pas encore fonctionné, mais il n’a pas abandonné. Sa tentative la plus connue a été sa demande publique de grâce présidentielle auprès de Donald Trump, alors président. Joe et son équipe juridique avaient une confiance extrême dans ce plan – il y avait même une limousine stretch qui l’attendait pour le ramener de prison le dernier jour de la présidence de Trump. La grâce présidentielle n’ayant pas été accordée, Joe a dû trouver d’autres moyens de sortir de prison.

Ses tentatives pour obtenir la grâce du président Joe Biden sont restées sans réponse, et les inquiétudes concernant le COVID-19 n’ont pas suffi à le faire sortir de prison. Aujourd’hui, Joe a demandé à être libéré de prison à la suite d’un diagnostic de cancer de la prostate “agressif”, déclarant qu’il veut passer le temps qu’il lui reste avec ses proches. Jusqu’à présent, on ne sait pas si le récent diagnostic de Joe lui permettra d’être gracié pour sa peine de prison.

Carole Baskin a vendu le zoo de Joe Exotic

Dans le cadre du règlement du procès qu’elle a intenté à Joe Maldonado-Passage en 2011, Carole Baskin s’est vu attribuer le zoo de Joe Exotic, le GW Exotic Animal Memorial Park, pour couvrir le paiement d’un million de dollars qui lui a été accordé. Carole Baskin a finalement pris possession de la propriété en 2020, mais elle ne l’a pas gardée longtemps.

Un an plus tard, en juin 2021, Carole et son mari, Howard, ont vendu la propriété avec une condition importante : il était interdit aux nouveaux propriétaires d’utiliser le terrain pour quoi que ce soit en rapport avec Joe Exotic ou la série Tiger King. Après 20 ans de mauvais traitements infligés aux animaux, les Baskin espèrent que l’histoire négative du terrain sera oubliée au lieu d’être exploitée.

Des chiens ont détecté des restes humains au zoo de Joe Exotic

Après que Tiger King de Netflix soit devenu un phénomène mondial, les affirmations concernant le GW Exotic Animal Memorial Park ont attiré l’attention de Zak Bagans et de l’émission Ghost Adventures de Travel Channel. En juillet 2020, l’équipe de Ghost Adventures a tourné une émission spéciale au GW Park, enquêtant sur les allégations entourant l’esprit du quatrième mari de Joe, Travis Maldonado, décédé au GW Park suite à un tragique accident.

Au cours de leurs investigations, les Bagans ont fait appel à des chiens à cadavres pour fouiller la fosse aux alligators de la propriété, qui, selon certains employés, contenait des restes humains. Bien que quatre chiens détecteurs de cadavres distincts les aient alertés de la présence potentielle de restes humains dans la même zone, les enquêtes de police n’ont jusqu’à présent trouvé aucune preuve physique de restes humains sur la propriété. Il est clair que Tiger King 2 a laissé de côté un certain nombre d’informations pertinentes dans son récit…