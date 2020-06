ASUS TUF A15: Un PC Gamer de nouvelles générations à petit prix

Fnac/ Darty propose actuellement le très puissant modèle « A-TUF566IV-AL141T » au prix de 1 499 Euros au lieu de 2 099 Euros.

Le nouvel Asus TUF A15 est l’un des ordinateurs portables de jeu les plus polyvalents que vous puissiez acheter en ce moment. Tout cela grâce à sa combinaison abordable de tout nouvel APU haut de gamme AMD Ryzen et d’une bonne dose de silicium graphique Turing de Nvidia. Il ne s’agit pas d’un ordinateur portable fin et léger, ni d’une formidable machine de station de travail, mais en plus de quelques pièces de jeu véritablement impressionnantes, l’Asus F506IV ou le TUF Gaming A15 est capable de faire bien plus…

Un prix très raisonnable pour une machine intelligemment conçue

Et à 1 499 Euros, tout cela est disponible à un prix très raisonnable. Dans une vie antérieure, j’ai découvert la dernière génération de ce portable, l’Asus TUF FX505DV. C’était une machine très intelligemment conçue, qui mélangeait des composants de qualité avec des compromis intelligents pour assurer une expérience de jeu tout à fait capable d’un portable de jeu de prix moyen.

Un PC Gamer simple, moins cher mais possède une valeur fantastique

À ce prix-là, on ne parle pas d’un appareil bon marché, mais ce n’est pas comme un Gigabyte Aero 15X ou un Alienware m17 qui coûte plus d’environ 3 000 euros. Même les ordinateurs portables Zephyrus ou Strix Scar d’Asus coûteront bien plus cher que la gamme de machines de jeu TUF, plus abordable. Mais pourtant la façon dont la gamme est présentée en fait une valeur fantastique, et les petits défauts qu’on avait avec le design original se sont plus ou moins évaporés avec cette mise à jour.