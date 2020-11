Assassin’s Creed Valhalla aura des succès sur PC, après tout

Pour le moment, Assassin’s Creed Valhalla est sans succès sur Ubisoft Connect, et selon les représentants d’Ubi, cela devait être un changement permanent pour tous les jeux PC de la société à l’avenir. Maintenant, nous avons appris que ce n’est pas tout à fait le cas.

Sur les forums officiels, l’un des membres du personnel de support d’Ubisoft a précisé que les réalisations ne disparaissent pas, juste en train de changer, et les commentaires précédents étaient un peu trompeurs. « Le malentendu de notre part était que les réalisations avaient été abandonnées – elles ne l’ont pas été! » le message lit. «Les informations d’origine étaient correctes, et elles sont en effet en cours d’élaboration. Les réalisations sont à venir! »

La réponse précédente, dans laquelle un autre membre du personnel suggérait que les réalisations étaient en train d’être supprimées en faveur de l’expansion des défis d’Ubisoft Connect, a depuis été modifiée. Les succès n’étant pas disponibles pour Assassin’s Creed Valhalla «n’étaient pas intentionnels», et l’équipe «travaille activement» pour restaurer les récompenses aux joueurs. On pensait auparavant que tout était intégré dans les deux listes de défis du lanceur Ubi, l’ensemble « de base » fournissant la liste de contrôle standard, semblable à une console, et un autre ensemble rotatif et sensible au temps pour les joueurs chevronnés. Aucune suggestion n’est faite sur les modifications apportées aux réalisations de la refonte.

Ubisoft a déployé son nouveau lanceur le mois dernier, en prévision du lancement de jeux en monde ouvert comme Valhalla et Watch Dogs Legion, réunissant tous les services et interfaces disparates pour Ubisoft Connect. Nous avons noté dans notre histoire précédente que les principaux défis des anciens jeux Assassin’s Creed semblent manquer et qu’il existe des différences dans les défis requis pour 100% Valhalla sur PC, selon l’endroit où vous regardez. Peut-être que ce qui arrivera est un formatage uniforme sur toute la série et sur chaque plate-forme.

Assassin’s Creed Valhalla comptait deux fois plus de joueurs qu’Assassin’s Creed Odyssey au lancement, donc cette confusion ne dissuade pas les vikings potentiels de rouler avec Odin. des critiques ont été adressées aux développeurs pour leur langage capacitiste, pour lequel une mise à jour est en cours. Nous avons des guides sur l’utilisation des pierres lacrymogènes d’Ymir et sur le descellement du puits pendant la quête Well-Traveled, si l’un ou l’autre vous pose des problèmes pendant votre voyage.

