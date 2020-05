Aperçu de l’épisode 3 de The Last Ride: The Undertaker lutte avec sa retraite

Dans le sport et le divertissement, il est rare de voir quelqu’un sortir vraiment selon ses propres conditions.

Au plus fort de leur jeu, alors que leur étoile brille de plus belle.

Il y a toujours un dernier match, ou une dernière saison, où la star s’estompe et nous terminons avec une version quelque peu corrompue de la légende qui nous accompagne depuis des années.

Dans le troisième épisode de The Last Ride du WWE Network, faisant la chronique de The Undertaker – à la fois dans ses propres mots, ceux de ses contemporains et des images incroyables jamais vues auparavant – nous voyons The Deadman face au même dilemme.

Avec son corps qui commence à couler, il est clair que Taker veut l’appeler un jour – mais selon ses conditions, à sa manière.

Avec la carrière qu’il a eue, il mérite la fin du box-office. Le match show-stopper, qui laisse tout le monde à bout de souffle, le montage « Last Ride », si vous voulez.

Cela aurait pu être à Wrestlemania 34 avec John Cena, mais un match de squash de trois minutes n’était pas un moyen d’écrire le dernier chapitre. Sa déception est tangible et alimente son feu pour continuer et poursuivre la fin parfaite.

Fascinant est le retour sur les matchs de Taker’s Wrestlemania avec Shawn Michaels, puis Triple H.

Les matchs avec le Heartbreak Kid lui ont offert la voie parfaite pour sortir de l’entreprise, comme Taker le souhaite.

Les matchs suivants avec Triple H sont de la joie pure. Raconter le récit à son meilleur, c’est ce qu’est le métier de catch.

Les fans du Moyen-Orient peuvent également attendre avec impatience la première incursion de Taker en Arabie saoudite.

Il parle de son honneur d’être dans le Royaume, des fans et de son match avec Rusev

Un autre versement à ne pas manquer.

L’épisode 3 de Last Ride est disponible ce dimanche à 18h; épisode 4 – 14 juin à 18 h; et épisode 5 – 21 juin à 18h, exclusivement sur le réseau WWE.

