Alexander Zverev bat Rafael Nadal au Masters de Paris au milieu d’un rapport explosif d’ex-petite amie

Alexander Zverev s’est qualifié pour la première fois à la finale du Paris Masters en battant Rafael Nadal 6-4, 7-5, refusant à Nadal la chance de gagner un tournoi qui continue de lui échapper.

Au milieu d’un rapport explosif de son ex-petite amie alléguant des abus de la part de Zverev, l’Allemand a également répondu à la façon dont il a traité les allégations hors-terrain qui ont secoué le monde du tennis.

« Je me rends compte maintenant qu’il y aura toujours des gens qui ne voudront pas le meilleur pour vous, et il y aura toujours des gens qui essaieront de vous rabaisser quand vous êtes au sommet », a-t-il déclaré aux journalistes.

«C’est à moi de décider si je laisse cela arriver.

« Je sens que je fais un assez bon travail de ne pas laisser cela se produire, et je continue de m’amuser. Tant que vous avez encore un sourire à la fin de la journée, je pense que c’est le plus important dans la vie. «

Zverev, quatrième tête de série, affronte le n ° 3 Daniil Medvedev lors de la finale de dimanche et le mène 5-1 dans les rencontres de carrière. Zverev remporte son quatrième titre de Masters et 14e au classement général, tandis que le finaliste de l’US Open 2019, Medvedev, cherche sa troisième couronne de Masters, son huitième titre en carrière et le premier de cette année.

« Nous n’allons rien nous donner demain et nous verrons qui peut gagner. J’ai hâte d’y être », a déclaré Zverev. « Je pense que nous avons tous les deux très faim, ce sera notre premier titre ici. »

Tous les demi-finalistes se sont levés pour remporter ce tournoi pour la première fois, mais ce ne sera pas Nadal.

Bien qu’il ait remporté 86 titres au cours de sa brillante carrière, dont un record égal à 20 tournois du Grand Chelem et 35 Masters, il a perdu sa seule finale ici en 2007 contre David Nalbandian.

Servant pour le match dans une Bercy Arena vide à cause de la pandémie de coronavirus, l’imposant Zverev a ouvert avec son 13e as.

Il a commis une double faute sur sa première balle de match à 40-0. Mais sur le suivant, le coup droit de Nadal sur la ligne de départ a été large pour ne donner à l’Allemand de 23 ans que sa deuxième victoire en sept matches contre le vétéran espagnol.

« Je viens de battre Rafa, donc ce n’est jamais facile à faire », a déclaré Zverev. « Je pense que le monde entier sera d’accord avec moi là-dessus. »

Nadal a été brisé par l’amour lors du troisième match et a perdu le premier set pour la troisième fois en quatre matches. Zverev a remporté 78% des points au premier service, contre 60% pour Nadal et menait 9-1 en as dans ce set. Il l’a décroché d’un tir tranché au filet que Nadal n’a pas pu atteindre.

« Il est dans l’énorme service final. Je pense que je suis revenu mieux que les autres jours, mais c’était impossible au début. Il servait des bombes et frappait aux bons endroits tout le temps », a déclaré Nadal. « J’ai donc décidé d’aller huit mètres derrière la ligne de fond plus tard dans le match et je pense que cela a mieux fonctionné pour moi. »

Zverev a de nouveau battu Nadal lors du troisième match du deuxième set.

Un Nadal frustré a frappé sa tête de raquette quand il n’a pas réussi à convertir deux points de rupture dans le sixième match, mais a gardé son sang-froid pour sauver quatre points de rupture dans le match suivant, puis a finalement brisé Zverev pour faire 4-4.

Mais un Nadal erratique et agité concédait trop d’occasions sur son service et, après que Zverev l’ait cassé une troisième fois, il s’est assis en secouant la tête pendant le changement.

Auparavant, Medvedev avait atteint la finale du Paris Masters pour la première fois après avoir battu Milos Raonic 6-4, 7-6 (4) dans une compétition entre grands serveurs. Il a assuré la victoire avec un smash au filet.

Raonic, 10e tête de série, n’a jamais remporté une épreuve de Masters et a raté une deuxième finale ici, après avoir perdu contre Novak Djokovic en 2014. Le Canadien avait 12 as contre sept pour Medvedev et les deux joueurs ont remporté environ 80% de leurs points au premier. sert.

« Je ne pense pas que ce soit le meilleur tennis que j’ai joué cette année, mais c’était certainement l’un des meilleurs matches », a déclaré Medvedev. « Je jouais bien au début de l’année, puis il y a eu un arrêt (à cause de la pandémie). »

Alexander Zverev d’Allemagne en action contre Rafael Nadal (Getty)

Raonic a raté une chance dans le deuxième set lorsque Medvedev a sauvé trois points de rupture à 0-40 dans le huitième match, mais Raonic l’a finalement brisé à son quatrième point de rupture dans le 12e match pour le porter à 6-6.

« Je pense que dans certains moments clés, il a trouvé un moyen d’être un peu plus agresseur. Il dictait un peu plus, j’essayais de changer le rythme », a déclaré Raonic. « Il a été beaucoup plus efficace pour créer ses opportunités. »

Medvedev a pris les devants 4-0 dans le bris d’égalité et a scellé la victoire sur sa première balle de match.