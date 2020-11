Agbonlahor envoie un message franc à Arteta à propos du joueur d’Arsenal – .

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Gabby Agbonlahor a dit talkSPORT (31/10/20 à 21h45) que Mesut Ozil est un joueur qui n’a « jamais travaillé dur » dans sa carrière et il « n’a aucun sens » quant à la raison pour laquelle il a été exclu de l’équipe de 25 joueurs d’Arenal.

Du point de vue de Mikel Arteta, c’est une histoire qui se déroulera jusqu’à ce qu’il soit prouvé qu’il avait raison de laisser Ozil dehors, ou pire encore, qu’il se soit trompé.

Alors que les anciens managers ont également laissé l’Allemand hors de leur équipe de jeu de temps en temps, il a toujours été là en marge, mais Arteta a décidé de devenir impitoyable dans sa prise de décision en lui faisant un adieu pour toujours.

L’ancien attaquant d’Aston Villa Agbonlahor a envoyé un message direct à Arteta à propos d’Ozil et pense qu’il devrait toujours faire partie des plans d’Arsenal.

«Tout le monde dit qu’il ne travaille pas dur», a déclaré Agbonlahor à talkSPORT. «Il n’a jamais travaillé dur depuis ses débuts en tant que footballeur. Ce n’est pas son style.

«Mais ce qu’il propose, c’est qu’il mettra le ballon dans les poches et qu’il fera bouger les choses. Quand les équipes joueront défensivement contre Arsenal, elles ont besoin de quelqu’un pour les casser. Aubameyang a besoin des services d’Ozil. Lacazette en avait besoin. Pepe en avait besoin. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi vous seriez si têtu de le laisser en dehors de l’équipe de 25 hommes.

«Il doit y avoir autre chose là-bas. Est-ce que Arteta me veut Mr Firm? C’est moi qui ai laissé Ozil de côté. Cela n’a aucun sens pour moi.

En vérité, Arteta devrait être félicité pour sa prise de décision, que les fans soient d’accord ou non, car quelqu’un fait enfin autorité au club du nord de Londres.

Auparavant, alors qu’Arsène Wenger restera un grand Arsenal, vers la fin de son mandat, il était trop fidèle à ses joueurs.

Ici, Arteta donne la chance aux joueurs de parcourir deux routes et deux routes seulement – son chemin vers le succès ou par la porte de sortie – et après cette victoire contre Manchester United hier soir, il semble que de plus en plus de fans commencent. croire ce qu’il fait.

