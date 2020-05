Actualités NRL | Dylan Brown se prépare pour la confrontation avec Benji Marshall

Dans l’ultime épreuve de force maître contre apprenti, Benji Marshall devrait affronter la machine d’excitation Parramatta Dylan Brown dans un redémarrage alléchant de la LNR.

Des sources proches de Wests Tigers admettent avoir également entendu les chuchotements après que Brown a révélé que les anguilles invaincues et en tête de table reprendraient leur quête d’un titre brisant la sécheresse contre leurs rivaux de l’ouest de Sydney ce mois-ci.

« Apparemment, nous pourrions jouer contre les Tigers, ce dont je suis assez content. Je dois affronter ‘Oncle Benji’, ce serait donc très spécial », a déclaré Brown.

Pratiquement la moitié de l’âge de Marshall, Brown, 19 ans, a déclaré que se heurter à son compatriote et idole néo-zélandais après près de trois mois de fermeture du coronavirus serait un rêve.

« C’est assez cool de jouer à ses côtés. J’ai été autour de lui, son même environnement, dans le camp de Kiwi et tout ça, mais jouer contre lui est assez spécial », a déclaré Brown.

Bien qu’il soit deux des talents les plus électrisants de la LNR et l’appel de « l’Oncle Benji » de Brown, lui et le héros de la grande finale des Tigers 2005, ex-capitaine Kiwi et ancien joueur mondial de l’année ne sont pas réellement liés.

« Si je vous appelle » oncle « , cela signifie simplement que j’ai un peu de respect pour vous », a déclaré Brown, qui a également révélé qu’un professeur de lycée en Nouvelle-Zélande avait l’habitude de leur lire l’autobiographie de Marshall pour inspirer le pays. La prochaine génération.

« Il aime ça. Il m’appelle ‘Néph’ donc c’est une sorte de va-et-vient. C’est juste une chose kiwi. Tous les Kiwis s’entendent bien. »

Brown a réussi un doublé dans la déroute record de Parramatta lors de la finale de Brisbane 58-0 l’an dernier – mais ce fut une première saison autrement perturbée par les blessures et décevante.

« Donc, une fois que nous serons de retour et commencerons à jouer, je vais définitivement essayer de montrer ce que je peux faire », a déclaré l’adolescent, qui s’est complètement remis d’une blessure au dos.

Et les coéquipiers de Brown font pencher le meneur de jeu d’armes à feu pour exceller lorsque la compétition reprendra le 28 mai.

« Il est revenu en train de mettre le feu au toit. Il a gagné toutes les séances de conditionnement physique et il est fort dans le gymnase et son éthique de travail a été exceptionnelle pour un jeune enfant », a déclaré l’écluse Eels Nathan Brown.

« Mitch (Moses) peut être cette moitié dominante. Dylan vient juste de montrer son talent et ils fonctionnent vraiment bien ensemble. C’est une excellente combinaison. »

Brown croit que commencer la saison au sommet de l’échelle avec deux victoires en autant de matchs sera un « énorme avantage » sur leurs rivaux et rejette l’idée que les champions de 2020 soient des premiers astérisques en raison de la compétition raccourcie.

« Gagner une maquette, vous gagnez toujours une maquette », a-t-il déclaré.

« Quel que soit le virus, j’aimerais toujours gagner une compétition cette année. C’est le plan, c’est le but. »

