Alec Benjamin a eu un long chemin pour devenir un auteur-compositeur-interprète bien connu, mais son parcours a été important pour former le musicien qu’il est aujourd’hui.

Avec enthousiasme et détermination, il a poursuivi une carrière dans un domaine qui le passionne.

Voici 29 faits intéressants sur Alec Benjamin que vous devriez savoir.

Alec Shane Benjamin a 26 ans. Il est né le 28 mai 1994 à Phoenix, en Arizona, ce qui fait de son signe astrologique Gémeaux.

Il a une sœur aînée nommée Logan, qui est née plus de 2 mois prématurément. Logan a été un grand partisan de la carrière musicale d’Alec.

Alec ne venait pas d’un milieu musical, son père jouait de la guitare comme passe-temps, mais à part ça, il n’avait aucune influence musicale en grandissant.

À l’école, Alec était considéré comme calme et se tenait pour lui-même. Il n’a pas beaucoup réfléchi à sa carrière jusqu’à ce qu’il commence à écouter plus d’artistes tels que Eminem, Paul Simon et Dr. Dre.

Quand il a atteint le lycée, Alec a commencé à pratiquer le chant à la maison et a utilisé la guitare de son père pour apprendre à jouer aux côtés de tutoriels sur YouTube.

À 16 ans, il a commencé à écrire et à composer ses propres chansons sur son ordinateur chez lui. À l’époque, de nombreux jeunes de 16 ans publiaient des vidéos YouTube d’eux couvrant des chansons célèbres, mais c’est là qu’Alec était différent.

Dès l’âge de 17 ans, il commence à s’immerger dans la scène musicale. Envoyer des courriels aux maisons de disques et aux artistes, ainsi que jouer dans les parkings et à l’extérieur des salles de concert pour se faire remarquer.

Adolescent, il a même voyagé à Los Angeles et jusqu’au Royaume-Uni pour s’immerger physiquement dans la communauté musicale.

Son premier travail était comme instructeur de karaté dans un studio de karaté à Phoenix. Il était ceinture noire, mais il a arrêté de partir parce qu’une fille qu’il aimait ne pensait pas que c’était «cool».

Lorsqu’il a terminé ses études secondaires, Alec a décidé qu’il voulait un avenir dans la musique, alors il s’est inscrit à l’Université de Californie du Sud.

Par l’intermédiaire d’un ami d’un ami, Alec a rencontré Sacha Skarbek qui avait écrit des chansons pour Miley Cyrus et Lana Del Rey.

Cette amitié a éclaté et ils ont commencé à écrire des chansons ensemble dans le studio de Sacha à Londres. Alec s’est rendu en Europe sans soutien financier.

En Europe, il a commencé à jouer de petits concerts tels que la Berlin Music Week, où il a commencé à développer une base de fans.

En 2013, il décroche son premier contrat de disque avec un label indépendant appelé «Corde blanche». Ils ont enregistré et sorti sa première mixtape.

À 20 ans en 2014, Alec s’est vu offrir un contrat d’enregistrement de Columbia Records pour produire son premier album. Bien que cela semble être un rêve devenu réalité, Columbia Records a annulé le contrat 24 heures après avoir reçu la soumission de son album.

Après ce coup dur, il décide de recommencer et en 2016, il télécharge sa première chanson « Couronne de papier». La chanson est devenue une sensation du jour au lendemain et compte plus de 4 millions de vues sur YouTube.

Cela a commencé à faire repousser la base de fans d’Alec, alors il a mis en ligne un autre single quelques semaines plus tard appelé « La fontaine d’eau», Qui a enregistré plus de 10 millions de vues sur YouTube.

En 2016, il a co-écrit la chanson «New York Soul, Pt. 2« Dans le cadre du premier album de Jon Bellion »La condition humaine».

Sa musique est relatable car elle parle de la vie quotidienne, et alors que la base de fans ne cesse de grandir, Alec a continué à télécharger. En 2017, il a sorti le morceau sur Spotify « J’ai construit un ami», Qui a obtenu plus de 4 millions de vues en 12 mois.

2017 a été une année charnière dans la carrière d’Alec, comme sa chanson «J’ai construit un ami»A été utilisé par le concurrent Merrick Hanna le 12e saison de L’Amérique a du talent. La chanson a été utilisée comme support pour la performance de danse de Merrick.

Le 1er février 2018, Alec a signé avec Atlantic Records après avoir vu son clip vidéo pour «J’ai construit un ami»Et ils ont été submergés par son talent créatif.

Sa sortie 2018 de la piste « Laisse-moi lentement»A gagné du terrain dans le monde entier avec des millions de vues. Plus tard dans l’année, il a été certifié Or par Canada Music.

Alec a réalisé 2 mixtapes, la première « Amérique« Sorti le 22 avril 2013 et »Rapporté pour vous», Publié le 16 novembre 2018.

« Ces deux fenêtres»Était le premier album studio d’Alec Benjamin, sorti le 29 mai 2020.

Alec compte en moyenne plus de 5 millions d’auditeurs par mois sur Spotify et compte plus de 130000 abonnés sur SoundCloud a de 2020.

En 2020, il a été estimé que la valeur nette d’Alec était de 750000 $.

Il admet qu’il est timide face à la caméra et qu’il est assez secret sur sa vie personnelle.

En ce qui concerne Alec et les animaux de compagnie, en mars 2019, Alec a posté sur son Twitter qu’il ne pouvait pas avoir de chien pour qu’il obtienne un poisson rouge à la place. De nombreux commentaires suggèrent qu’il appelle le chien poisson rouge pour qu’il puisse dire qu’il a un chien de compagnie.

Alec mesure 5 pieds 11 pouces (180 cm) de hauteur.

L’histoire des épreuves et des tribulations d’Alec Benjamin est une source d’inspiration pour quiconque souhaite parcourir la carrière d’un musicien.

Il a montré qu’avec de la persévérance et du temps, si vous avez une passion pour quelque chose, vous pouvez réaliser vos rêves.