20 faits marquants sur novembre

Assis carré entre octobre et décembre, novembre est le onzième mois du calendrier grégorien.

Le mois de novembre est considéré comme le moment de commencer à finaliser les plans ou projets que vous aviez pour l’année.

Le temps en novembre commence aussi à devenir un peu intense!

Pour ceux de l’hémisphère nord, l’automne touche à sa fin, les dernières feuilles tombent et il fait assez froid.

Novembre est sans surprise assez différent pour ceux qui vivent dans l’hémisphère sud.

Les températures montent déjà avec le début de l’été qui approche à grands pas.

Nous espérons maintenant que vous avez dépoussiéré le barbecue et nettoyé la piscine, car ils seront les stars de votre maison au cours des prochains mois!

Comme tous les autres mois de l’année, novembre a beaucoup à montrer.

Jetons un coup d’œil aux origines de novembre, aux traditions que nous célébrons pendant ce mois, ainsi qu’à quelques petits faits intéressants pour tout rassembler!

Le nom de novembre est resté inchangé depuis l’ancien calendrier romain, qui était en usage jusqu’en 45 av. Ce premier calendrier romain n’était composé que de dix mois, novembre étant le neuvième mois. En fait, novembre se traduit plutôt correctement par «neuvième mois» en latin. Lorsque le calendrier julien a été adopté en 45 avant JC, deux nouveaux mois ont été ajoutés, ce qui a repoussé novembre au 9e Malgré son changement de position, novembre n’a jamais été renommé.

Le 19e de novembre 1978, le plus grand groupe de suicide de l’histoire a eu lieu à Jonestown, en Guyane. Le groupe qui s’est suicidé a été instruit par le révérend Jim Jones, qui dirige le culte du suicide appelé «Temple du peuple». Plus de 900 membres de la secte ont bu une boisson contenant du cyanure, ceux qui refusaient d’être obligés de la consommer.

Novembre est le dernier des quatre mois qui ont 30 jours. Les autres mois sont septembre, avril et juin.

De nombreuses personnes aux États-Unis peuvent se souvenir de ce qu’elles faisaient à 12h30 le 22nd de novembre 1963. C’est ce jour-là que le président John F. Kennedy, connu sous le nom de JFK, fut tué par balle alors qu’il roulait avec sa femme dans un cortège de voitures. Il a été transporté à l’hôpital trop tard et a été déclaré mort à 13 heures ce jour-là. Kennedy était le quatrième président américain assassiné, après Abraham Lincoln, James Garfield et William McKinley.

Les Anglo-Saxons avaient tout à fait le nom approprié pour novembre. C’est généralement à cette période de l’année dans l’hémisphère nord que les vents froids commencent à vous refroidir jusqu’aux os, et en tant que tels, ils l’ont appelé «Wind Monath», ou mois du vent.

Les Anglo-Saxons appelaient aussi le mois de novembre «Blod Monath», ou mois du sang. Il a gagné ce nom car c’est en novembre qu’ils abattaient traditionnellement des vaches pour fournir de la nourriture pendant les longs mois d’hiver.

Le 5 novembre marque une journée historique au Royaume-Uni. En ce jour de 1605, un groupe de catholiques romains a comploté pour faire sauter le Parlement anglais alors que le roi Jacques Ier était à l’intérieur. Heureusement, le complot a été déjoué. Chaque année, des festivités sont organisées à travers le pays pour célébrer l’échec du groupe, qui comprend le déclenchement d’innombrables feux d’artifice, l’allumage de feux de joie et même l’incendie des effigies de Guy Fawkes, l’un des conspirateurs.

Les États-Unis ont aussi leur propre jour historique. Thanksgiving est célébré le quatrième jeudi de novembre et est célébré depuis 1621. Le premier Thanksgiving était une fête célébrant la première récolte abondante des pèlerins de Plymouth et de la Nouvelle-Angleterre. Il est toujours célébré de la même manière, les familles se réunissant et partageant d’abondantes quantités de nourriture traditionnellement disponible en novembre.

La pleine lune en novembre est traditionnellement appelée la lune de castor aux États-Unis. La tradition remonte aux premières années coloniales de l’Amérique du Nord, car c’est à cette période de l’année que les chasseurs installaient leurs pièges à castors pour la dernière fois avant que les lacs et les sources d’eau dans lesquels ils vivaient ne gèlent.

Novembre n’a qu’une seule pierre de naissance, la topaze rayonnante. La topaze est symbolique de beaucoup de choses, mais surtout c’est un symbole de force et d’honneur. Les Grecs de l’Antiquité croyaient également que la pierre avait la capacité de se rendre invisible.

Novembre n’a également qu’une seule fleur de naissance, bien qu’avec une fleur semblable à celle-ci, qui en a besoin d’une autre?! Nous parlons du chrysanthème toujours élégant, qui symbolise le plus la gaieté. Les chrysanthèmes de différentes couleurs ont cependant une signification différente – une fleur blanche symbolise l’amour pur et la vérité, une fleur rouge dit «je t’aime» comme rien d’autre, tandis qu’une fleur jaune est un symbole d’amour non partagé.

Le 3 novembre 1957 fut un jour historique pour la Russie soviétique et le monde. C’est ce jour-là que le premier vaisseau spatial transportant un passager vivant a été lancé avec succès dans l’espace. Le passager était Leika le chien, un chien errant à l’air modeste qui avait été retrouvé dans les rues de Moscou. Les Soviétiques ont utilisé des chiens errants dans leurs tests parce qu’ils supposaient qu’ils seraient habitués à la faim et au froid qu’ils ressentiraient inévitablement dans l’espace.

Un spectacle plutôt poilu se produit dans diverses parties du monde, notamment en Australie, aux États-Unis et en Angleterre chaque année en novembre. Il s’appelle Movember, et l’idée est de collecter des fonds pour des œuvres caritatives en faisant pousser une moustache. Les participants doivent se raser le premier matin de novembre et faire pousser leur moustache tout au long du mois, avec l’amusement qui s’ensuit pour inciter les autres à faire un don à une bonne cause.

Le début de la fin de la guerre d’indépendance a commencé le 30e de novembre 1782, lorsqu’un traité provisoire fut signé entre les États-Unis d’Amérique nouvellement formés et le Royaume de Grande-Bretagne. Le traité final n’a été achevé et signé que près d’un an plus tard à Paris le 3rd de septembre 1783.

Comme tous les autres mois de l’année, un certain nombre de personnes célèbres et importantes sont nées en novembre. Certaines des personnes les plus notables incluent Mark Twain, Leonardo DiCaprio, Winston Churchill, Kurt Vonnegut et Scarlett Johansson.

Ceux qui sont nés en novembre peuvent naître sous l’un des deux signes astrologiques très différents. Si vous êtes né avant le 23rd de novembre alors vous avez le signe du Scorpion. Ceux nés le 23rd de novembre ou plus tard ont le signe du Sagittaire. On dit que les Scorpions accordent plus d’importance à la confiance et à l’honnêteté qu’à d’autres choses, en plus d’être des gens assez intenses mais imaginatifs. Ceux qui sont nés sous le signe du Sagittaire sont assez différents, énergiques et idéalistes, tout en étant généreux et ouverts d’esprit.

Novembre est apparemment le mois officiel des amateurs de pudding à la banane. Si vous n’êtes pas un grand fan de pudding, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup d’autres choses à célébrer ce mois-ci, car novembre est également le mois national de l’écriture de romans (États-Unis), le mois national de la grenade (États-Unis) et le mois national de l’adoption (États-Unis), entre autres!

Le 19 novembre 1863, le président Abraham Lincoln prononça le discours de Gettysburg lors de la consécration du cimetière national sur le site de la bataille de Gettysburg. Alors que le discours de Lincoln n’a duré que deux minutes, il résume tout ce qui est important dans la démocratie. Fait intéressant, Lincoln était au milieu d’une petite crise de variole pendant qu’il prononçait le discours, et avait l’air épuisé et fantomatique.

Si les célébrations d’un mois ne sont pas vraiment votre truc, alors consultez la journée nationale du cuisinier pour vos animaux le 1st de novembre. Parmi les autres jours fascinants à célébrer en novembre, citons la Journée mondiale du végétalien le 1st de novembre, Journée des anciens combattants le 11e de novembre (États-Unis), Journée nationale du bouton le 16e de novembre (États-Unis) et National Cake Day le 26e of November (États-Unis).

William Shakespeare n’aimait apparemment pas trop le mois de novembre. Salué comme l’un des plus grands écrivains de littérature anglaise de tous les temps, Shakespeare a écrit 154 sonnets et 37 pièces qui sont toujours en production aujourd’hui. Dans toutes les œuvres que Shakespeare a écrites, le mois de novembre n’est pas mentionné une seule fois.

Novembre est un mois un peu intéressant quand on y pense. Bien que ce soit encore la fin de l’automne, il semble que l’hiver traîne déjà depuis un certain temps.

Bien que cela puisse être un concept un peu déprimant, il est bon de garder à l’esprit que lorsque l’hiver arrive, les premiers jours de neige le sont aussi!