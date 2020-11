10 films récents qui ont totalement annulé la fin

Faire même un simple bien Le film est extrêmement difficile, d’autant plus que le public a tendance à être capricieux sur les plus petites choses, et mettre un pied créatif dans la dernière ligne droite peut facilement altérer toute l’expérience.

Les dernières impressions comptent beaucoup, et donc la vue finale sur laquelle les téléspectateurs se penchent avant le générique de fin définira en grande partie la façon dont ils considèrent le film dans son ensemble.

En effet, offrir une fin satisfaisante à un film – quelle que soit sa qualité générale – est certes délicat, et en tant que tel, il n’est pas surprenant que tant de films échouent à le faire malgré leurs «meilleurs» efforts.

Ces 10 films sortis au cours de l’année écoulée n’ont pas atteint le but en ce qui concerne leur point culminant – prendre la solution facile et paresseuse, devenir un peu trop « intelligent » pour leur propre bien, ou des suites taquines que nous savons tous ne sont jamais à venir – malgré le potentiel clair pour un dénouement plus dramatiquement satisfaisant.

Certes, tous ces films n’étaient pas génial en premier lieu, mais chacun a néanmoins roulé de manière spectaculaire, irrémédiablement déraillé avec cette odeur offensive d’une fin …