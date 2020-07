10 films d’horreur qui sont tous trop réels

Tout au long de l’histoire du cinéma, les films d’horreur ont été une source majeure de cauchemars pour les cinéphiles du monde entier. Non seulement ils nous ont fait vérifier que nos portes sont verrouillées par crainte d’un tueur masqué qui fait irruption au milieu de la nuit et nous rendent tous trop conscients du surnaturel, mais les films d’horreur ont également été au centre d’innombrables paniques et scandales moraux – les Video Nasties des années 80 en sont un exemple notable.

Heureusement, cependant, nous pouvons tous être assurés en sachant que ces terreurs à l’écran sont complètement fictives – n’est-ce pas?

Comme dans le cas de nombreuses créations artistiques, l’inspiration pour beaucoup de nos films d’horreur préférés est fermement ancrée dans la réalité. Bien que de tels films prétendent être «basés sur des événements réels», nous savons que de nombreux détails qui y sont représentés ont été modifiés et romancés pour rendre le produit final plus dramatique. Cependant, certains films se sont révélés un peu trop convaincants pour leur propre bien.

Qu’il s’agisse de gore inconfortablement réaliste, d’intrigues crédibles ou de stratagèmes marketing très intelligents, voici une poignée de films d’horreur qui semblaient trop réels.