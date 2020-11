Zverev nie les allégations de violence conjugale: «  Pas qui je suis  » – Tennis

Leather New Savon Glycerine pour les Cuirs flacon vaporisateur de 473ml

Leather New de chez Farnam est un savon à cuir auto brillant, qui nettoie et fait briller en un seul geste. Il assouplit et préserve la couleur et la texture des cuirs. Il sèche en laissant un aspect brillant de longue durée. Ne laisse pas de trace sur la culotte d'équitation. Restaure et rénove le cuir de