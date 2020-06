ZTE corrige l’idée fausse des médias sociaux chinois sur l’entreprise

Un an avant que Huawei ne soit inscrit sur la liste des entités du département américain du Commerce et interdit d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine, ZTE a été placé sur la liste. L’entreprise avait vendu des biens et des services à l’Iran et à la Corée du Nord, violant les sanctions imposées à ces deux pays et n’ayant pas respecté les sanctions infligées par le Département du commerce. Après près d’un mois de ne pas pouvoir acheter du matériel, des logiciels et des composants aux États-Unis, un sauveur improbable est apparu. Le président Donald Trump a demandé au département du Commerce de conclure un accord avec ZTE; ce dernier a payé une amende de 1 milliard de dollars, mis 400 millions de dollars en dépôt fiduciaire pour couvrir les transgressions futures, révisé son conseil d’administration et son équipe de direction, et a permis à une équipe de conformité américaine de surveiller la société.

ZTE est obligé de clarifier sa déclaration sur les puces 7 nm et 5 nm



ZTE était la quatrième marque de smartphone la plus populaire aux États-Unis avant son placement sur la liste des entités. Après avoir été retirée de la liste, la société n’a jamais récupéré puisque Motorola a repris la place de ZTE aux États-Unis. Mais jeudi dernier, les actions de ZTE ont grimpé de 21% après le président de ZTE Xu Ziyang a déclaré que les puces de 7 nm du fabricant avaient atteint une production de masse et que les puces de 5 nm seraient lancées en 2021. Mais les publications sur les sites de médias sociaux chinois Weibo et WeChat ont incorrectement déclaré que les puces étaient produites par ZTE, ce qui a déclenché la flambée boursière.

Il s’avère que ZTE est sans usine comme Apple, Huawei, Qualcomm et MediaTek pour abandonner certains noms. Toutes ces sociétés conçoivent des puces, mais en matière de production, elles s’appuient sur une fonderie comme TSMC. Ceux qui ont publié une analyse des commentaires de Xu sur Weibo et WeChat ne comprenaient pas que l’exécutif discutait simplement des conceptions des puces de ZTE; la société utilise TSMC pour fabriquer les composants.

Samedi, ZTE a publié une lettre clarifiant la situation. On y lit: «Nous sommes au courant de plusieurs rapports récents des médias selon lesquels les puces 7 nm de ZTE sont produites en masse à grande échelle et des puces de 5 nm sont introduites. Ce sont des interprétations erronées. Dans le domaine de la conception de puces, ZTE se concentre sur la conception de puces de communication, mais n’a pas de capacités de fabrication de puces. L’entreprise a plus de 20 ans d’expérience dans la conception de puces de communication dédiées et dispose d’une gamme complète de capacités allant de architecture du système de puces pour la mise en œuvre physique de back-end. Dans la production et la fabrication de puces, nous comptons sur des partenaires mondiaux pour diviser la production. dans la chaîne pour renforcer notre compétitivité et créer en permanence de la valeur pour nos clients. «

Dans un communiqué de presse distinct samedi, la société a déclaré: « ZTE Corporation a remarqué que récemment certains médias sociaux ont mal interprété la production à grande échelle de chipsets 7 nm de ZTE et l’introduction de chipsets 5 nm … Maintenant, la société doit clarifier qu’elle n’est pas capable de production ou de fabrication de chipsets, bien que la Société se soit constamment concentrée sur la conception de chipsets de télécommunications dans le domaine de la conception de chipsets. En termes de conception de chipsets de télécommunications dédiés, la Société a plus de 20 ans d’expérience, avec le processus complet capacités de conception personnalisées, allant de l’architecture de chipset à la réalisation physique de back-end. En termes de production et de fabrication de chipsets, la société est soutenue par la division de production de partenaires industriels mondiaux. La conception et la fabrication de chipsets nécessitent la pleine coopération de l’ensemble la chaîne de l’industrie.Par conséquent, la Société a toujours maintenu une coopération étroite avec toutes les parties try chain pour construire la pierre angulaire de la compétitivité de l’entreprise visant à créer de la valeur pour les clients.

Vendredi, les actions de ZTE ont rendu 2,63% et s’apprêtent à redonner beaucoup plus lundi maintenant que la société a mis le kibosh sur la rumeur selon laquelle elle produisait ses propres puces en masse.