Zoom sur les métiers de l’informatique (IT)

Secteurs innovants par excellence, l’informatique a ses beaux jours devant lui. En effet, il a su se créer une place en envahissant tous les secteurs d’activités. De plus, ses applications ne cessent de connaître des évolutions constantes.

Intelligence artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée, systèmes embarqués, cybersécurité, ces nombreuses innovations permettent de créer de nouvelles possibilités dans la santé, les industries, la finance, les transports, etc. Étant un marché porteur, l’informatique représente alors une dynamique favorable à l’emploi. De plus, les professionnels de l’informatique sont des profils très recherchés en entreprise. Suivez-nous pour un petit zoom des métiers disponible dans ce secteur.

Administrateur/administratrice de base de données

L’administrateur de base de données gère un volume important d’informations : adresse de client, tarifs, statistiques, documents, etc. Dans cette gestion, il élabore, optimise et supervise ces bases d’information interne de l’entreprise. Il doit ainsi assurer la cohérence, la qualité et la sécurité les systèmes de gestion de données de l’entreprise. Ainsi, il permet aux utilisateurs de bénéficier de tout accès aux données, et ce rapidement et à n’importe quel moment.

Après le bac, des études supérieures de 3 années pour une licence professionnelle sont souhaitables. Mais vous pouvez également suivre un parcours de 5 ans pour un master ou un diplôme d’ingénieur.

Administrateur/administratrice de réseau

Au sein d’une entreprise, les différents sites ou bureaux doivent pouvoir s’échanger des informations entre eux. Pour assurer cet aspect, l’administrateur ou administratrice intervient. Il intervient également en cas de problème technique. Il réceptionne et installe les matériels informatiques et de télécommunications en veillant à leur compatibilité. En cas de dysfonctionnement, il intervient et signale l’ingénieur télécoms et réseaux.

Pour suivre cette trace, vous avez plusieurs options après le bac. Avec un bac+2, vous aurez un diplôme de BTS en services informatiques, systèmes numériques, réseaux et télécommunications, techniciens réseau, etc. Il est également possible de suivre une formation de 3 ans pour une licence professionnelle. Pour ceux qui veulent approfondir davantage, des formations pour un master ou un diplôme d’ingénieur sont aussi disponibles.

Architecte réseau

Comme son nom l’indique, l’architecte réseau a pour rôle d’élaborer des plans pour répondre aux besoins de l’entreprise. Ainsi, il conçoit, planifie et développe l’organisation générale des réseaux de télécommunications. Ensuite, il pourra superviser leur mise en place.

Les architectes doivent avoir au minimum bac+5, c’est-à-dire un diplôme de master ou d’ingénieur mention télécommunications et réseaux. Une spécialisation est également éligible pour cette profession. Ainsi, vous pouvez suivre une formation pour un bac+6. À l’issue de cette formation, vous obtiendrez un mastère spécialisé. Le domaine doit se focaliser essentiellement en systèmes de communication et réseaux ou réseaux et systèmes d’information pour les entreprises.

Développeur informatique

Le développeur est l’expert en langage informatique. Il traduit ainsi les consignes et demandes de clients en lignes de code informatique afin de permettre à l’ordinateur de comprendre et d’exécuter la tâche. Il utilise ainsi des langages comme C++, Java, Python, etc. Il rédige les codes en suivant le cahier des charges établi par le client. Ainsi, il devra participer en amont à l’analyse des besoins des utilisateurs et à la phase d’essai.

Vous pouvez suivre une formation de 2 ans après le bac pour obtenir le BTS services informatiques. Vous pourrez ensuite compléter votre cursus avec une formation d’un an pour un diplôme en licence professionnelle. Avec une spécialisation en programmation, vous pourrez suivre le parcours pour un diplôme en master ou ingénieur.

Expert/experte en sécurité informatique

La sécurité informatique est d’une importance surtout dans une entreprise. Assurer la fiabilité du système d’information constitue alors une mission à part entière. Cette mission est généralement assurée par l’expert ou l’experte en sécurité informatique. Il intervient ainsi dans le but de protéger les données et traquer les failles de sécurité des réseaux. Après plusieurs évaluations au niveau des sites, il pourra établir tout un système de protection : mot de passe, pare-feu, cryptage, antivirus, etc.

Pour devenir un expert en sécurité informatique, vous devez suivre une formation de 5 ans après le bac en vue de l’obtention d’un diplôme d’ingénieur ou de master en informatique. Des années d’expériences dans le domaine des réseaux informatiques sont également nécessaires.

Ingénieur télécoms et réseaux

L’ingénieur télécoms et réseaux participe grandement à l’optimisation des systèmes de communication. En fait, cet intervenant peut exercer des fonctions extrêmement variées dans le monde de la télécommunication et du réseau. Fibre optique, sons, images, téléphonie mobile, ses compétences peuvent être diverses. Il permet d’organiser la circulation de l’information au sein de l’entreprise. Il est en charge de la mise en place et du bon fonctionnement du réseau. Il assure également l’évolution de ce réseau en fonction des demandes et des innovations disponibles sur le marché.

Les formations sont diverses pour ce métier. Le diplôme de master ou d’ingénieur est idéal pour pratiquer dans de bonnes compétences. Vous pouvez ainsi suivre un parcours dans la mention électronique, énergie électrique, automatique, informatique, réseaux et télécommunications, etc.