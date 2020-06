Zoom sur Apple News et Flipboard

– – –

À l’ère de ce coronavirus et avec d’autres grands reportages qui remodèlent notre monde aujourd’hui, y compris tous depuis les politiques d’administration de Trump jusqu’au mouvement Black Lives Matter, les programmes mobiles comme Apple News et Flipboard deviennent plus utiles que jamais.

Dans ce post, nous verrons mieux les qualités des deux pour vous aider à décider éventuellement ce qui vous convient.

Les deux sont des programmes de lecture fantastiques, mais il existe plusieurs différences essentielles: parcourir l’autre jour l’application Apple News sur mon iPhone XR – l’un des nombreux moteurs de trafic distincts pour ce site, parmi les suspects habituels tels que Google et les réseaux sociaux .

Cela m’a frappé à quel point j’étais arrivé à compter sur des applications en dehors de Twitter de l’époque du coronavirus pour rester informé des nouvelles, en plus de la culture pop et d’autres choses qui m’intéressent. Où Twitter est descendu dans un feu d’idiots, de racisme, de misogynie et, dans l’ensemble, un centre d’échange efficace pour les opinions et les mots des gens qui ne me sont pas très utiles à la fin de l’après-midi, des applications d’agrégateur de nouvelles (comme Apple News, ainsi que Flipboard) répondent à un besoin d’un accro aux nouvelles comme moi, en ce sens que je n’ai pas à parcourir les opinions et les articles des gens pour obtenir les nouvelles qui me tiennent à cœur. Faites défiler via Apple News ou parcourez Flipboard, et l’histoire est… là, prête et en attente.

Je vais comparer et contraster Flipboard et Apple News, car les deux ont progressé par rapport à ce qu’ils étaient il y a seulement un an environ. Comme je l’ai mentionné précédemment, il s’agit d’un moment historique dans lequel nous vivons en ce moment, caractérisé par des événements d’actualité qui bouleversent la vie dans le monde (la pandémie COVID-19 et le mouvement et les protestations de Dark Lives Matter en sont deux exemples récents) . En fait, ces applications font à la fois un travail fantastique pour aider les gens à comprendre ce qui se passe en ce moment et à suivre vos passions et vos intérêts. Plongeons-nous et jetons un œil. (Apple News et Flipboard)

Je vais commencer par Apple News. Pour les deux segments spécifiques à l’application ci-dessous, je dois ajouter que je vais inclure les améliorations et les mises à niveau récentes liées au programme, en plus de certaines de mes réflexions après avoir passé beaucoup de temps à travailler avec chacune (les idées énoncées pour pas de commande spécifique). Remarque: Apple News est disponible pour les utilisateurs de Mac, d’iPhone et d’iPad, tandis que Flipboard est disponible pour les utilisateurs iOS et Android (en plus de fournir une version Web). (Apple News et Flipboard)

Apple News

En bref: Apple News revient sur les nouveaux iPhones et iPads et est également disponible en tant qu’application de bureau pour Mac. Il s’agit d’une application gratuite, mais il existe également une catégorie d’abonnement appelée Apple News + qui coûte 9,99 $ / mois.

Vaut-il le prix d’achat? Je suis accro aux nouvelles, et ma réponse à cette question est que cela pourrait être pour beaucoup de gens. Par exemple, ce coût vous donne accès à d’innombrables magazines et à quelques journaux, comme le Wall Street Journal.

En plus du prix annuel Apple News +, une fraction du prix d’abonnement mensuel régulier pour votre WSJ seul, sans oublier Apple ajoute également d’autres produits d’actualité fiables tels que The Los Angeles Times dans cette offre. Pendant ce temps, en termes de mises à jour de l’application, Apple semble s’orienter vers l’ajout de versions sonores des histoires dans le programme afin que vous puissiez les écouter au lieu de simplement les lire, mais vous pouvez le faire maintenant si vous le souhaitez.

Enregistrez un récit Apple News dans le fantastique programme Pocket, cliquez sur l’icône du casque, puis appuyez sur lecture. Voila. Autre chose à savoir: Apple envisagerait également un forfait d’abonnement aux méga-bundles, qui pourrait comprendre des services basés sur des abonnements Apple comme Apple Music, Apple TV et Apple News +. Selon le coût d’Apple, si nous obtenons enfin quelque chose, cela pourrait être beaucoup.

Ce que j’aime, et ce que je n’aime pas: Apple News se présente dans la conception du défilement vertical, que j’aime et qui facilite l’acquisition rapide grâce au contenu. Pour enregistrer des histoires pour les lire plus tard, j’ai tendance à utiliser la fonction «Histoires enregistrées» de l’application Apple News, car il est beaucoup plus rapide de taper dessus et de laisser une histoire enregistrée dans le programme, au lieu de dessiner de nombreuses occasions pour conserver une histoire dans quelque chose comme Pocket, mais ce n’est pas une affaire importante.

J’aime aussi à quel point Apple News « suppose » des histoires que j’aime. Je clique souvent sur le bouton du pouce vers le haut sur les histoires que je veux voir plus quand Apple News a rassemblé un raté d’une histoire dans mon flux dont je ne me soucie pas, et au fil du temps, il n’y a eu que de rares cas. Une chose que je n’aime pas: les histoires sont présentées en fonction du sujet ainsi que de la récence.

En faisant défiler, vous observerez les dernières histoires de tout ce que vous suivez. Apple News combine les choses lorsque vous faites défiler vers le bas pour les catégories – importance, voici les dernières histoires technologiques de vos sources, et voici une sélection de rapports récents de l’un de vos points de vente pris en charge tels que Bloomberg, et voici quelques autres contes contemporains de toutes vos ressources que nous pensons que vous apprécierez. Je ne suis pas fan de ça. Je préfère plutôt consulter les histoires de chacune des sources que je suis.

Encore une chose que je dirai avant de plonger dans Flipboard. Il y a un paramètre dans Apple News que vous pouvez désactiver ou activer selon que vous aimeriez voir uniquement les histoires des sources que vous recherchez, ou si vous voulez qu’Apple News utilise les références que vous suivez pour comprendre quoi d’autre à partir du spectre d’informations que vous voudrez peut-être voir. À titre d’exemple, je suis le magazine Rolling Stone dans Apple News, et le programme, en le visionnant, me montre souvent des histoires musicales fascinantes de sources que je ne suis pas.

Flipboard: (Apple News et Flipboard)

Faits en bref: Flipboard existe depuis environ dix ans maintenant, faisant ses débuts dans l’après-midi comme l’un des programmes les plus magnifiques, fluides et utiles sur l’iPad. Steve Jobs lui-même a revu le bureau de l’équipe Flipboard dans l’après-midi, où la candidature a été présentée par le PDG Mike McCue, pour le plaisir de Steve.

Alors que je me souviens de l’histoire que j’ai entendue à propos de cette rencontre, Steve a regardé la façon de «revenir en arrière» à travers des histoires provenant de sources que vous recherchez, et cela a inspiré le PDG d’Apple à lancer un compte rendu sur… Je crois que c’était un marché aux poissons particulier Japon. Il avait fait remarquer à quel point les conteurs sont essentiels pour aider des domaines comme cette vie et perdurer.

Quoi qu’il en soit, l’écart entre Flipboard et Apple News est l’interface utilisateur. La façon standard dont vous utilisez Flipboard est de «retourner» une histoire en forme de tuile vers le haut, de sorte que vous parcourez des histoires comme celle-ci à la fois.

Cela peut être à la fois une faiblesse et une force de cette application. Depuis, sur l’iPhone au moins (je visiterai le programme Flipboard iPad dans une minute, ce qui est quelque peu différent), le programme met une histoire à la fois devant vous, ce qui vous oblige à l’écouter davantage. Les éditeurs, tout comme les annonceurs, adorent cela sans aucun doute, mais cela ne fait pas le type de défilement rapide que vous pouvez faire dans une application comme Apple News pour rattraper son retard sur les informations.

Dans ce sens, Flipboard analysait cependant un changement significatif dans sa disposition, qui est le changement le plus significatif de son existence jusqu’à présent. Consultez mon interview du début de cette année mais, en fin de compte, vous pouvez maintenant jouer avec un paramètre qui vous donne un flux de défilement sur l’iPhone pour obtenir Flipboard. L’application est quelque peu différente, car lorsque vous parcourez votre application Flipboard, il est possible de voir des histoires à la fois sur l’écran, contrairement à l’iPhone. Cela dit, il est extrêmement simple pour moi d’avoir perdu dans mon Flipboard (pas de fléau, je veux dire, juste rattrapé par tout le contenu fantastique), même si je n’ai pas toujours le temps.

Ce que j’aime et ce que je n’aime pas: il y a tellement de choses à aimer sur Flipboard si ce genre d’applications d’information est à votre disposition. En haut de mon esprit, si vous rencontrez des problèmes, il existe une fonctionnalité utile qui vous permet de parler à quelqu’un pour résoudre votre problème directement dans l’application. Pas besoin d’attendre un jour ou deux pour recevoir une réponse par e-mail. Si vous mentionnez McCue et que vous aimez le programme ou avez besoin de vous plaindre de quelque chose, si vous le faites sur Twitter, vous recevez une réponse rapide. À mon avis, il est l’un des PDG technologiques les plus accessibles (et les plus excellents). Évaluez au cas où vous ne me croiriez pas, mentionne Twitter.

Flipboard est l’option dans le cas où vous vous souciez également des nouvelles locales. Si vous résidez dans l’une des 50 grandes villes américaines, vous pouvez en suivre un certain nombre et Flipboard réunira les journaux locaux, les stations de radio et de télévision, ainsi que les blogs, pour obtenir un flux 24h / 24 et 7j / 7 mettant en évidence tout, de l’information à l’immobilier. , restaurants, sports, circulation et plus encore.

« Par exemple, » explique Flipboard dans un article de blog il y a quelques jours, « les gens qui suivent Kansas City visiteront (au moment de la rédaction) des informations sur les manifestations locales, le nombre actuel de coronavirus et les orages dans la région. »

Une chose que je n’aime pas – c’est peut-être ma faute car je n’ai pas «réglé» mon Flipboard en ce qui concerne mon programme Apple News – mais malgré les ressources que je suis en train de suivre sur Flipboard, je pense que le programme fait bizarres « suppositions » sur des histoires que je voudrai voir un peu plus souvent qu’Apple News.

J’ai commencé mon volet « Cover Stories » de Flipboard ce matin et j’ai vu au moins un récit lié à la parentalité (Flipboard ne devrait pas avoir de signal que j’envisage) ainsi qu’un ou deux sur l’Inde (je réside aux États-Unis). Cependant, Flipboard fait un bien meilleur travail d’Apple News, je crois, de ne pas laisser les choses dont je m’occupe glisser à travers les mailles du filet. Je veux dire, je suis après les mêmes sources sur Flipboard et Apple News, et je vais souvent voir une histoire dont je m’occupe sur Flipboard (et je suis heureux de l’avoir vue là-bas) ne pas apparaître du tout dans mon Apple Newsfeed .

Conclusion

J’ai du mal à choisir un gagnant entre ces deux applications. Je peux donner un petit avantage à Flipboard ici en raison de la conception, car ils sont si similaires. Il crée des histoires – et, diable, même les publicités – une joie à voir. Apple News est beaucoup plus pragmatique, pas qu’il n’y ait rien de mal à cela. Ce sont deux applications fantastiques pour vous tenir informé et à jour sur les informations.

