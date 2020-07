Zoom établit un nouveau record sur l’App Store au deuxième trimestre

S’il y a jamais eu une application sur mesure pour le coronavirus, c’est bien Zoom. L’application de vidéoconférence peut héberger des conversations vidéo comprenant jusqu’à 100 participants. Au cours des trois mois d’avril à juin, alors que COVID-19 gardait la plupart des Américains à l’intérieur, Zoom a généré un nouveau record App Store de 94 millions d’installations sur iOS. Au cours du premier trimestre, juste avant que la pandémie ne devienne un problème majeur aux États-Unis, l’application vidéo courte TikTok avait le record précédent avec 67 millions d’installations sur l’App Store selon Sensor Tower.

À quel point ces réalisations de Zoom et TikTok sont-elles incroyables? Avant cette année, aucune application iOS non liée à des jeux n’avait enregistré plus de 50 millions de téléchargements en un seul trimestre. Et lorsque vous ajoutez le nombre de téléchargements provenant du Google Play Store au deuxième trimestre, Zoom a été installé plus de 300 millions de fois au cours des trois mois d’avril à juin. TikTok a également dépassé 300 millions d’installations au cours du trimestre; ce dernier a été téléchargé 71 millions de fois depuis le Apple App Store au deuxième trimestre; il s’agit d’un gain de 154% d’une année à l’autre.

Aux États-Unis, plus de personnes communiquent avec Zoom que jamais auparavant

Au cours du deuxième trimestre, le total des téléchargements sur l’App Store américain (2,2 milliards) a battu les téléchargements sur l’App Store chinois (2,1 milliards) pour la première fois depuis des années. Sur une base annuelle, le nombre de téléchargements d’applications iOS aux États-Unis a augmenté de 27% par rapport au T2 par rapport à seulement 2% en Chine. À l’échelle mondiale, les téléchargements de l’App Store ont augmenté de 22,6% au deuxième trimestre pour atteindre 9,1 milliards. Les téléchargements du deuxième trimestre sur le Google Play Store dans le monde ont atteint 38,7 milliards, en hausse de 34,9%.

Alors que de nombreux Américains communiquent via Zoom alors que la pandémie continue de faire des ravages dans les États, l’application devrait continuer à afficher une forte croissance au cours du trimestre en cours. TikTok devrait également continuer à afficher une croissance aux États-Unis, car les Américains créent des vidéos TikTok pour se distraire de tout le stress causé par COVID-19.