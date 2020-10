Zones rejoignant Nottingham dans les nouvelles restrictions de verrouillage de Covid aujourd’hui

Le Nottinghamshire est sur le point de passer au troisième niveau de verrouillage vendredi, rejoignant de grandes parties du nord-ouest et du sud du Yorkshire au niveau supérieur.Nottingham, Rushcliffe, Gedling et Broxtowe devaient initialement entrer dans le niveau le plus élevé jeudi. Cela signifie que les pubs et les bars seront forcés de fermer à moins qu’ils ne servent des repas, et que le ménage ne pourra pas mélanger, sauf dans les espaces publics extérieurs .Nottinghamshire tier 3 mapL’ensemble du Nottinghamshire en rejoignant le niveau trois. L’ensemble du Nottinghamshire passera au niveau trois (Photo: Wikimedia Commons) Cela signifie que les restrictions s’appliquent à: AshfieldBassetlawBroxtoweGedlingMansfieldNewarkNottinghamRushcliffeSherwoodNottingham Le taux d’infection à coronavirus est le plus élevé du pays. Il a enregistré 731 nouvelles infections pour 100 000 habitants au cours des sept jours précédant le 28 octobre. Les dirigeants locaux ont critiqué le manque de communication du gouvernement sur le passage au niveau supérieur et le retard de dernière minute. Le chef du conseil municipal de Nottingham, David Mellen, a tweeté: » Les gens et les entreprises de Nottingham méritent de la clarté dans les moments difficiles. Ce n’est pas assez bon pour notre ville. »Le chef du conseil de district d’Ashfield, Jason Zadrozny, a déclaré que sa région avait été omise des discussions initiales. « Nous ne pensions pas que cela nous affecterait », a-t-il déclaré à BBC News. « Je suis déçu du manque de communication du gouvernement », a-t-il ajouté.Afficher toutQue signifient les restrictions de niveau trois? Le troisième niveau très haut niveau d’infections. Vous trouverez ci-dessous une ligne de base des mesures définies par le gouvernement pour n’importe quelle zone dans ce niveau d’alerte local. La consultation des autorités locales déterminera des mesures supplémentaires: les pubs et les bars fermeront à moins qu’ils ne servent des repas substantiels fonctionnant comme s’il s’agissait d’un restaurant. L’alcool servi uniquement dans le cadre d’un repas Les gymnases intérieurs et les studios de fitness / danse, les installations sportives, les centres de loisirs, les magasins de paris, les centres de jeux pour adultes et les casinos seront fermés. Les réceptions de mariage interdites Les gens ne peuvent pas se mélanger avec d’autres ménages à l’intérieur n’importe où, y compris les maisons privées et les restaurants, ou dans les jardins privés ou les espaces extérieurs des restaurants, sauf s’ils sont avec des membres de leur bulle de soutien. Ils peuvent se mélanger dans d’autres lieux publics extérieurs comme les parcs, selon la règle de six personnes déconseillées de voyager en dehors de leur zone locale ou dans une autre zone de niveau trois autre que pour le travail, l’éducation, l’accès aux services pour les jeunes ou pour s’acquitter de leurs responsabilités familiales une autre partie du Royaume-Uni s’ils résident dans une zone de niveau 3 et doivent éviter de passer la nuit dans une zone de niveau 3 s’ils résident ailleurs. Les écoles, les universités et les lieux de culte restent ouverts

