Zoe Laverne s’adresse à la vidéo de Connor Joyce sur Instagram Live – les excuses sont plus violentes! – .

Zoe Laverne s’est rendue sur Instagram Live pour répondre davantage aux allégations de Connor Joyce, et ses excuses ont suscité encore plus de réactions négatives..

La star de TikTok, Zoe Laverne, a été critiquée sur les réseaux sociaux après qu’une vidéo soit devenue virale de son fan de 13 ans embrassant Connor Joyce.

Elle s’est tournée vers Instagram pour remédier à la situation, puis a décidé de faire une pause dans les médias sociaux à la suite de la réaction.

Cependant, elle a maintenant décidé de réactiver son Instagram pour passer en direct et aborder la situation en détail. Voici exactement ce qu’elle a dit.

Zoe Laverne s’adresse à la vidéo de Connor Joyce sur Instagram Live

Après avoir affirmé sur son compte Instagram de fan secret qu’elle ferait une pause dans les médias sociaux pendant un certain temps, Zoe Laverne est de retour beaucoup plus tôt que prévu.

La star des médias sociaux s’est rendue sur Instagram Live pour parler de la vidéo où elle a été vue en train d’embrasser un fan de 13 ans, Connor Joyce.

Dit-elle:

«Je n’ai pas soigné Connor. Je ne lui ferais pas ça, j’aime littéralement Connor à mort. Je ne lui ferais jamais rien sans mon consentement. Connor et moi avons consenti à nous embrasser. C’est comme ça que ça s’est passé et nous nous sommes aimés tous les deux, puis nous avons réalisé que les âges étaient trop différents. Rien ne s’est passé entre nous à part s’embrasser.

Elle a dit à ses partisans que la relation entre elle et Connor «s’est arrêtée il y a des mois» et qu’ils n’ont plus eu de communication depuis un moment maintenant que leurs parents ont coupé leur contact.

Zoe a ensuite affirmé qu’ils géraient la situation et en sortaient, mais lorsque les vidéos ont été divulguées sur les médias sociaux, «c’est devenu quelque chose que ce n’était pas censé être», discutant de l’impact négatif et toxique que les médias sociaux peuvent avoir.

«Oui, l’âge est une mauvaise chose, oui c’est faux, oui ce n’est pas bon. Mais nous avons tous les deux réalisé cela et nous avons arrêté parce que nous ne voulions pas que cela devienne si disproportionné », a-t-elle déclaré.

Elle s’est excusée pour le scandale et a assuré à ses partisans qu’ils avaient tous deux appris de la situation, pleinement conscients du mauvais choix qu’ils avaient fait.

L’Instagram Live a rencontré plus de réactions négatives

Cependant, Instagram Live de Zoe Laverne n’a pas été très bien accueilli par les fans, qui ont continué à lui donner une réaction malgré ses excuses.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Zoe Laverne est tellement stupide, comment consentez-vous à embrasser un adolescent de 13 ans? Et elle fait son truc habituel en essayant d’agir comme si elle était la victime. Répugnant. »

« Zoe Laverne essaie de justifier qu’elle embrasse une fille de 13 ans quand elle a 19 ans ??? », a déclaré un autre.

Une autre personne a déclaré: « Attendez, est-ce que je viens de regarder une vidéo de Zoe Laverne parlant de cette jeune fille de 13 ans et a utilisé l’excuse que » ce n’était pas censé être sur les réseaux sociaux « ? »

Zoe a répondu au contrecoup sur son histoire Instagram

Suite à Instagram Live, Zoe Laverne a profité de son histoire Instagram pour répondre à la haine qu’elle ressentait.

Dit-elle:

«Vous vouliez tous des excuses de ma part et quand je le ferai, vous êtes toujours en colère? Je comprends, mais décidez-vous s’il vous plaît. Vous vouliez le côté du mineur et puis quand il aborde la vérité, vous dites «pas l’enfant qui parle». Vous n’avez aucun sens.

Elle a ensuite déclaré que ses fans étaient «en colère que la situation ne soit pas aussi pire que les gens le prétendaient» et a demandé à tout le monde de «laisser tomber».

