Zlatko Dedic sauve le point WSG Tirol dans le duel du sous-sol avec SKN St. Pölten

La bataille de relégation en Bundesliga touche à sa fin: le SKN St. Pölten n’est pas allé au-delà d’un match nul 1-1 mardi soir lors du match à domicile contre le précédent WSG Tirol précédent après une pause de 1-0. Cory Burke a réussi 1-0 (44e) peu de temps avant la pause du point de penalty, mais Zlatko Dedic a encore égalisé pour les invités (83e), qui ont poussé l’Admira au fond du tableau.

St. Pölten est toujours quatrième dans le groupe de qualification, mais n’a toujours qu’un point d’avance sur les Tyroliens et deux sur les rivaux de Basse-Autriche. Samedi (17h00), le WSG recevra désormais l’Altacher en parcours de barrage.

Le SKN fait ensuite une apparition en tête du groupe de qualification Austria Vienna, tandis que Mattersburg, deux points devant St. Pölten, peut fixer tôt la classe de relégation avec une victoire à domicile contre Admira.

La première moitié dans la capitale de la Basse-Autriche était une pure bataille de relégation. Les deux équipes ont agi de manière extrêmement nerveuse et n’ont pu rien obtenir d’intéressant. Mais lorsque le SKN est entré dangereusement dans la surface de réparation du WSG pour la première fois, l’arbitre Harald Lechner a sifflé 911 parce que Dino Kovacec a retiré sa chemise en duel avec Kofi Schulz et l’a ramené.

Burke n’a pas raté cette occasion: le Jamaïcain de 28 ans, qui avait déjà brillé avec un triple pack à Innsbruck le 2 juin, a poursuivi le ballon dans le centre.

Avec l’avantage dans le dos, St. Pölten a commencé bien après la pause, également parce que les invités de Wattens devaient ouvrir maintenant et qu’il y avait de nombreuses opportunités de contre-attaque.

ROSTER NEWS: Striker Cory Burke has officially been loaned to Austrian Club SKN St. Poelten.



Burke is eligible to return this June following @SKNStPoelten's season.



📝👉 https://t.co/uuy1Jy907Z pic.twitter.com/ZCHrtWRzzj