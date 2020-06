Zinedine Zidane : l’entraîneur du Real Madrid fête ses 48 ans aujourd’hui

La légende française, actuellement entraîneur au riche succès avec le Real Madrid, Zizou, alias Zinedine Zidane, fête ses 48 ans aujourd’hui. Un très joyeux anniversaire pour monsieur le coach !

Le plus célèbre footballeur marseillais au monde, Zinedine Zidane est né le 23 juin 1972, à la maternité de la Belle de Mai. Qui aurait cru que ce petit garçon qui forgeait son talent dans le petit club de l’AS Foresta et le SO Septèmes-les-Vallons, allait rejoindre l’AS Cannes et entamer une carrière footballistique à rendre jaloux plus d’un avant d’occuper le banc pour devenir entraîneur ? Zizou : c’est 108 sélections avec les Bleus, un championnat du monde en 1998, un challenge européen en 2000 et 49 buts en 225 matches.

Zidane possède une salle des trophées bien remplie

Certes, l’envergure de l’exploit du footballeur n’est plus à démontrer. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien si son nom est synonyme de grandeur auprès des Merengues. Après avoir tout gagné comme joueur, que ce soit durant son passage à la Juventus, chez l’équipe de France ou encore le Real Madrid, Zizou s’est par la suite reconverti sur le banc pour enfiler son costume d’entraîneur. En deux ans et demi de carrière, il a réussi à remporter 3 trophées de la Ligue des champions, 2 coupes du Monde des clubs, 2 autres pour la Super Coupe de l’UEFA et 2 de plus lors de la Super Coupe d’Espagne. S’ajoutant à tout cela, il y a également un titre en Liga.

Rappel des moments forts de l’ancien joueur

Avant de mériter ces trophées durant sa carrière d’entraîneur, le champion du monde de 1998 a pour rappel remporté quatre ans après, notamment en 2002, la Ligue des champions avec le Real Madrid suite à deux finales perdues avec la Juventus Turin en 1997 et en 1998. Le titulaire du Ballon d’Or 98 a en fin du compte choisi d’ôter le maillot des Bleus après une finale face à l’Italie lors de la coupe du monde 2006, disputée à Berlin. Après une carrière marquée par un carton rouge, il décide ensuite d’intégrer le Real Madrid et d’y jouer avant d’en devenir l’entraîneur en janvier 2016.