Zidane en «  grave danger  » après l’aggravation de la crise madrilène – Football

Le stade olympique de Kiev a été le théâtre de la dernière bataille de Zinedine Zidane en tant qu’entraîneur du Real Madrid avant de démissionner de manière étonnante en mai 2018 et l’arène pourrait marquer le début de la fin pour son deuxième mandat après la défaite de mardi contre le Shakhtar Donetsk.

La défaite 2-0 a laissé Madrid potentiellement regarder une sortie de la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois, mais même s’ils parviennent à battre le Borussia Moenchengladbach la semaine prochaine et à progresser, cela pourrait ne pas suffire à sauver Zidane.

Zidane a choqué le monde du football en quittant son poste d’entraîneur de Madrid après avoir remporté une troisième couronne consécutive en Ligue des champions en battant Liverpool dans la capitale ukrainienne en 2018. Cependant, il a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune chance qu’il jette l’éponge cette fois.

Mais selon les médias espagnols, le président madrilène Florentino Perez pourrait prendre la décision à sa place.

«Zidane est en grave danger», a déclaré le journal El Mundo.

«La défaite était si accablante qu’il était difficile de compter le nombre de personnes responsables. Zidane est chargé de réparer les choses de toute urgence, mais l’entraîneur ne sera peut-être même pas pour le dernier match de groupe. À l’heure actuelle, sa présence contre Gladbach est menacée.

Le quotidien El Pais a ajouté: « Avec si peu, un Shakhtar ordinaire a laissé Madrid tremblant. »

Il s’agissait de la cinquième défaite de Madrid en 11 matches et, bien qu’ils puissent signaler les absences de joueurs clés tels que le capitaine Sergio Ramos, l’arrière droit Dani Carvajal et la signature du record Eden Hazard, leurs problèmes sont profonds.

Raphael Varane, quadruple vainqueur de la Ligue des champions et champion de la Coupe du monde, a une fois de plus perdu sa concentration à un moment crucial pour permettre à Dentinho de marquer le premier but et sans Ramos à ses côtés, il semble de plus en plus vulnérable.

L’incapacité de Madrid à créer un danger est peut-être plus inquiétante.

Karim Benzema est leur seule vraie menace et vient de rentrer de trois semaines d’absence, tandis que Marco Asensio n’est pas le même joueur depuis qu’il a raté la majeure partie de la dernière campagne en raison d’une grave blessure au genou.

Le pouvoir de Zidane en tant que motivateur et résolveur de problèmes semble également diminuer, comme en témoigne la performance léthargique de Madrid en seconde période.

Le Français a remporté trois ligues des champions et deux titres de la Liga en environ quatre ans en tant qu’entraîneur sur deux périodes, mais son bilan comptera pour peu s’il ne peut pas changer les choses dans un trio impitoyable de matches à venir.

Madrid visite une Séville en forme samedi à la recherche d’une première victoire en championnat en quatre matches, avant le match décisif de mercredi à domicile contre Gladbach avec son record sans tache en Ligue des champions en jeu. Ils affrontent ensuite l’Atletico Madrid.