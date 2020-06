Zero Chronicles Episode 12 Date de sortie | Détails à ne pas manquer

Cet article sera une discussion sur l’épisode 12 de Zero Chronicles et couvrira les mises à jour concernant la date de sortie, le récapitulatif des épisodes précédents et d’autres détails. L’épisode final de Zero Chronicle a été atteint, et cet article contient toutes les mises à jour que vous devez savoir.

Le prince des ténèbres a appris des villageois que le roi du royaume noir avait prévu une bataille finale avec le royaume blanc.

De plus, le prince et Groza sont exclus de la guerre, et la bataille des navires volants est déjà en route vers le royaume blanc.

Que s’est-il passé dans l’épisode 11 de Zero Chronicles?

Le nom de l’épisode 11 est renommé Chapitre 11, Le ciel lointain. Les villageois ont demandé au prince de baisser les impôts quand il a réussi à prendre le trône. Pendant ce temps, pour convoquer le prince, le roi envoie des soldats.

Theo est averti par le commandant Phious, qu’il doit se cacher de la bataille à venir car cette bataille va être très dangereuse pour lui.

Theo, en revanche, croit fermement qu’ils ne peuvent pas perdre car ils ont Iris, la reine de la lumière de leur côté. La bataille a quand même commencé et Iris pense que c’est le moment de tenir la promesse qu’il a faite au prince.

Le bouclier d’Incarnation est maintenant brisé, et les monstres et les démons ont commencé à envahir le village. Iris est en meilleure santé pour montrer à ses ennemis qu’elle peut protéger son village d’eux.

Quand Zero Chronicles Episode 12 sortira-t-il?

L’épisode 12 de Zero Chronicles sortira le 22 juin 2020, lundi à 22h00, heure normale du Japon. Ce sera l’épisode final, donc la saison 1 de la série se terminera avec cet épisode.