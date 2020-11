Zendaya voulait que le discours des Emmy Awards souligne l’espoir au milieu d’un «  temps désespéré  »

2020-11-10 20:00:04

Zendaya voulait que son discours aux Emmy Awards en septembre souligne l’importance de l’espoir pendant une «période sans espoir», tout en louant les efforts des jeunes qui offrent «l’espoir» au monde.

L’actrice de 24 ans a remporté le prix de l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique lors de la cérémonie de remise des prix en septembre pour sa performance dans ‘Euphoria’, et a prononcé un discours émouvant dans lequel elle a salué les efforts des jeunes offrant «l’espoir» à le monde.

Au cours de son discours, elle a déclaré: « Je sais que c’est un moment étrange pour célébrer, mais il y a de l’espoir chez les jeunes – notre émission de télévision peut ne pas toujours ressentir cela – mais il y a de l’espoir chez les jeunes et je veux pour dire à tous mes pairs qui font le travail dans la rue, je vous vois, je vous admire et je vous remercie. »

Et maintenant, Zendaya a déclaré que son intention avec son discours était «d’être honnête» et d’encourager les gens à garder la foi, en particulier pendant une année instable.

Elle a dit: «Eh bien, mon intention là-bas était vraiment juste d’être honnête, parce que cela ressemble à une période très désespérée, en particulier dans ce pays.

«Je sais que beaucoup de mes pairs se sentent enragés, épuisés et fatigués de vivre et de grandir dans un système qui semble ne pas avoir été construit pour nous. En ce moment, il est difficile de trouver de la joie et de la beauté dans les choses, et je pense vraiment que c’est important. À l’heure actuelle, nous, les Noirs, devons embrasser la joie et ne pas la laisser nous enlever.

L’actrice a également admis qu’elle avait écrit son discours d’acceptation avant la cérémonie, au cas où elle serait couronnée gagnante, car elle voulait s’assurer qu’elle était trop «nerveuse» pour parler la nuit.

Lors d’un entretien avec sa co-vedette de «Dune» Timothée Chalamet pour le magazine ELLE, elle a expliqué: «J’étais nerveuse à l’idée de devoir me lever et parler. Alors je me suis dit: « D’accord, laissez-moi juste écrire quelques petits points. »

«Habituellement, j’allais juste là-haut et disais ce qu’il y avait dans mon cœur, mais tout le monde disait: ‘Non, je pense que vous devriez vraiment écrire quelque chose. Mais ensuite, je craignais que ce ne soit de la malchance d’avoir préparé quelque chose, parce que c’est comme, je ne sais pas …

«Alors le jour de, j’ai juste écrit une petite chose à avoir, juste au cas où. Et cela a été très utile. J’étais très nerveux, mais je suis content que ma famille soit là. Tout le monde était là et criait, comme le fait ma famille!

«Nous sommes une famille très bruyante et je craignais qu’ils ne hurlent trop longtemps. Et la petite horloge commençait à tourner, et je me disais: «Ah, merci. Et puis ce serait fini.

