Zendaya sera-t-elle dans la saison 3 d’Euphoria ?

Sur OCS, la saison 2 de Euphoria arrive à une conclusion passionnante avec ses divers conflits et relations interpersonnelles entre les personnages juxtaposés au jeu époustouflant et ingénieux de Lexi.

Bien que la pièce offense Nate et Cassie, elle donne à Rue un sentiment de répit. Ce qui se passe est un cœur à cœur entre Lexi et Rue qui aide Rue à clore un chapitre de sa vie. Ainsi, la fin de la saison 2 pose un point d’interrogation sur l’avenir de Rue et de l’actrice Zendaya dans la série. Si vous cherchez des éclaircissements à ce sujet, voici ce qui arrive à Rue et comment cela pourrait conduire au retour de Zendaya pour la saison 3 de Euphoria.

Attention spoilers sur le final de Euphoria saison 2

Que devient Rue ?

Dans la deuxième saison de Euphoria, Rue cède à sa toxicomanie et ne fait aucun effort pour rester sobre. Son amitié avec Elliott fournit à Rue une validation de ses actions, et elle cache la vérité sur sa sobriété à sa famille et à Jules. Dans le sixième épisode, la vérité éclate enfin et a des conséquences dévastatrices pour tout le monde autour de Rue. Cependant, Rue se rend vite compte des erreurs de ses manières et décide de faire amende honorable.

Le voyage de Rue atteint un tournant majeur dans la finale de la deuxième saison de la série. Dans l’épisode, lors du deuxième acte de la pièce de Lexi, Rue se rend compte qu’elle ne peut plus contenir ses émotions et sa peur de la vie en consommant de la drogue. Elle doit abandonner ses tragédies et ses erreurs passées et prendre un nouveau départ pour elle-même. Rue ravive son amitié avec Lexi mais refuse une approche de Jules. Dans la scène finale, Rue sort seule de l’auditorium et attend avec impatience son avenir au lieu de s’accrocher à son passé.

Rue dans la saison 3 d’Euphoria ?

Dans Euphoria, Zendaya essaie le rôle de Rue Bennett, le principal protagoniste. Zendaya est une habituée de la série et sa performance en tant que Rue lui a valu de nombreux applaudissements, dont un Emmy Award. Par conséquent, ce ne serait pas un euphémisme d’appeler le rôle l’une des meilleures performances de Zendaya à ce jour. Cependant, la bataille de Rue contre la toxicomanie, qui fait avancer son histoire, prend apparemment fin avec la conclusion de la saison 2. Par conséquent, les téléspectateurs s’inquiètent de savoir si la célèbre actrice de Malcolm & Marie reviendra dans la troisième saison de Euphoria.

Actuellement, Zendaya est l’un des talents les plus recherchés de l’industrie. Par conséquent, si l’actrice souhaite quitter la série, la fin de la saison 2 de Rue pourrait être l’occasion idéale pour radier le personnage de la série. Euphoria a été renouvelée pour une troisième saison, et Zendaya est également crédité en tant que producteur exécutif de la série. Son personnage est essentiel à l’intrigue de la série et le voyage de Rue est loin d’être terminé. Même si elle a une vision plus positive de l’avenir, Rue a encore beaucoup de travail à faire avant de devenir une meilleure personne. Par conséquent, il est presque certain que Zendaya reviendra pour la saison 3.