Zendaya pourrait bien faire sa dernière apparition Marvel dans Spider-Man : No Way Home

L’actrice qui incarne Michelle Jones (MJ) dans la saga cinématographique Spider-Man, a fait quelques déclarations qui font que les fans se demandent si c’est la dernière fois que nous la verrons dans ce personnage accompagnant le Peter Parker de Tom Holland. Les jeux sont faits.

Apparemment, aucune des sagas de Spider-Man ne se terminera par un “ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants” pour les différents Peter Parker que nous avons vus dans les films. Les récentes déclarations de l’actrice et chanteuse Zendaya ont conduit à des présomptions selon lesquelles nous pourrions ne pas la voir dans un quatrième film de cette franchise, dans laquelle elle joue la grande amie du Spidey de Tom Holland.

Bien que le contrat de Tom Holland ait été prolongé par Marvel pour d’autres films dans lesquels il incarnera l’arachnide, Zendaya a déclaré : “Nous ne savons pas si nous allons en faire un autre”, en référence au fait qu’il y aura de nouveaux films et qu’elle y sera.

“Comme, ça va juste être trois et c’est fini ? Normalement, on fait trois films et c’est tout. Je pense donc que nous avons tous pris le temps d’apprécier le moment, d’être ensemble et d’être très reconnaissants pour cette expérience”, a déclaré l’actrice, qui a laissé planer le doute sur sa continuité dans les films à venir.

La tragédie amoureuse de Spider-Man chez Marvel

Aucun des protagonistes des différents films Spider-Man au cinéma n’a connu de fin heureuse avec son partenaire. Alors que nous savons que Gwen Staycy (Emma Stone) est morte dans la saga d’Andrew Garfield, un rapport prétend que si le Peter Parker de Tobey Maguire apparaît, il a été veuf à un jeune âge, donc bien qu’il ait pu finaliser sa relation avec Mary Jane, elle est morte peu après.

Si les choses se passent ainsi, nous pourrions assister à la mort de la MJ de Zendaya dans le prochain Spider-Man : No Way Home, où le héros devra affronter plusieurs méchants qui en veulent également à ses amis proches.

Spider-Man : No Way Home sortira dans les salles de cinéma le 15 décembre 2021, et sa sortie et son streaming sur Disney+ sont toujours remis en question suite au conflit qui oppose Scarlett Johansson à Disney pour rupture de contrat.