Zelda: Ocarina of Time et Banjo-Kazooie se réunissent dans ce jeu gratuit créé par des fans

Banjo-Kazooie et The Legend of Zelda sont deux séries que nous ne verrons peut-être jamais sur une vitrine PC. En l’absence de quoi que ce soit d’officiel, cependant, les moddeurs ont fait preuve de créativité pour combler le vide. Le fruit le plus récent de ces travaux créatifs est un jeu gratuit créé par des fans qui apporte des éléments de The Legend of Zelda: The Ocarina of Time au Banjo-Kazooie original.

Le jeu créé par des fans s’appelle The Legend of Banjo-Kazooie: The Jiggies of Time, et il se prépare depuis cinq ans. Comme vous l’avez peut-être compris maintenant, le jeu se concentre principalement sur Banjo et son petit oiseau Kazooie qui s’aventure à travers les niveaux du jeu original Banjo-Kazooie et Ocarina of Time. Ne pensez pas que vous ne rencontrerez pas quelques visages familiers de la légende de Zelda, cependant.

Le développeur explique sur YouTube que le monde du jeu propose 84 modèles 3D différents, dont 41 provenant d’Ocarina of Time mais ayant été adaptés au look et au gameplay de Banjo-Kazooie. Il y a aussi huit nouvelles zones inspirées par d’autres jeux et plus de 100 œufs de Pâques à traquer – alors attendez-vous à beaucoup de service aux fans.

Le projet de fan a vu quelques démos au fil des ans pour marquer sa progression, et vous pouvez voir une vidéo ci-dessous pour un aperçu des niveaux Lost Woods et Kokiri Forest dans le projet terminé. Si vous souhaitez savoir comment le télécharger, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la description de la vidéo YouTube.

