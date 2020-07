Zain élimine Mang0 pour remporter la série 2 du championnat Ludwig Ahgren

Après une course dominante à travers le support, Zain a réclamé un autre Mêlée Super Smash Bros. titre après avoir battu Mang0 3-1 lors de la grande finale du Ludwig Ahgren Championship Series 2.

Alors que la qualité de production globale du tournoi était un peu plus décontractée que la normale Mêlée événements, les matchs et les commentaires étaient tous de premier ordre pour la scène en ligne actuelle.

Dans le bracket principal, Zain n’a laissé tomber un match que dans le top huit où il a battu S2J 3-2 avant de balayer Plup pour se classer dans le top quatre. Mang0 n’a pas non plus abandonné un match avant le top huit quand il a affronté Zain en finale des vainqueurs, perdant 3-0.

Mang0 a joué à un niveau extrêmement élevé, éliminant iBDW 3-1 pour forcer le match revanche en grands. Mais même avec son mouvement à la recherche sur le point, Zain a pris les choses à un autre niveau. Il a pris les deux premiers matchs et avait l’air complètement en contrôle, même lorsque Mang0 a sorti de méchants combos Falco.

Mang0 a pris un match serré trois avec un exercice propre pour nettoyer le dernier stock, mais même lui savait qu’il aurait besoin de jouer presque parfait pour battre Zain sur son contre-choix.

Sur Destination finale, avec son Marth de couleur Roy prêt à tout mettre fin, Zain a joué un jeu sûr contre l’approche ultra-agressive de Mang0 pour clôturer la série et le tournoi sans réinitialiser le support.

En partie grâce à l’audience massive du flux de Ludwig combiné avec le Mêlée communauté participant à la Raid Shadow Legends parrainage de l’événement, LACS 2 est devenu la 10e plus grande cagnotte Mêlée histoire à 25 001 $.

Le tournoi a dépassé Battle of the Five Gods sur la liste de tous les temps, un événement où Mang0 était également en grande finale et s’est classé deuxième.

