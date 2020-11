Zack Snyder veut faire le film The Dark Knight Returns Batman!

Warner Bros.

Le réalisateur de Man of Steel et Batman v Superman, Zack Snyder, a récemment partagé son rêve d’adapter l’œuvre phare de Frank Miller, The Dark Knight Returns, en tant que film.

Apparaissant en tant qu’invité sur la chaîne YouTube The Nerd Queens, Snyder a révélé qu’il espérait un jour que Warner Bros lui permettrait de faire un film Batman unique, similaire à la version de Todd Phillips sur l’origine de Joker.

« Je suis tellement obsédé par cette bande dessinée. J’ai toujours pensé que peut-être un jour sur la route comme un seul, tout comme un vieux Batman croustillant, nous le ferions juste. C’est un rêve que j’ai ».

Considérant que la version de Ben Affleck du Dark Knight, à la fois de son look et de ses actions, a été fortement inspirée par le chef-d’œuvre de Frank Miller, nous ne pouvons qu’imaginer que le casting de rêve de Snyder serait de réutiliser la star.

Ben Affleck jouera bien sûr une fois de plus le Caped Crusader dans la Snyder Cut of Justice League, puis une dernière fois dans The Flash d’Andy Muschietti, dont la sortie est prévue en 2022. La rumeur a déjà couru à propos de HBO Max ramenant Affleck à bord pour plus des projets tournant Batman et un film Dark Knight Returns ne seraient que la cerise sur le gâteau.

En attendant, vous pouvez toujours regarder l’adaptation du film d’animation de The Dark Knight Returns, publié par Warner Bros.en 2013.