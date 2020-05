Zack Snyder & # 039; s Justice League isn & # 039; t Snyder Cut, it & # 039; s Complex, Radical

La semaine dernière, quand la nouvelle de HBO Max allait sortir Justice League de Zack Snyder, un segment entier de fandom se réjouit. Ils avaient gagné, ils avaient raison, le tristement célèbre Snyder Cut était réel, et c’était toute la preuve dont ils avaient besoin. Mais ce n’est pas du tout le cas, et l’existence de Ligue de justice de Zack Snyder est la preuve que la coupe Snyder n’existe pas et n’a jamais existé. Les fans ont longtemps pensé qu’il y avait une version complète ou presque complète du film dans un coffre quelque part chez Warner Bros., mais ce n’est pas le cas. et président de WarnerMedia et chef de HBO Max Bob Greenblatt plus ou moins confirmé dans une nouvelle interview. Il était sur le podcast Recode Media (texte grâce à / Film), et il parlait du projet et des raisons pour lesquelles il avait fallu tant de temps pour obtenir le feu vert. Greenblatt a non seulement confirmé que la coupe Snyder n’a jamais existé mais Ligue de justice de Zack Snyder à la vie est une entreprise beaucoup plus grande et plus coûteuse que tout le monde semble le réaliser.

« Cela a été des mois de discussions avec Zack et les producteurs pour trouver comment le faire », a déclaré Greenblatt. « Parce que ce n’est pas aussi facile que de simplement entrer dans le coffre-fort et qu’il y a un Snyder Cut assis à éteindre … ça n’existe pas. Zack est en train de le construire, et c’est complexe. Y compris – et je ne veux pas dans trop de détails dont nous n’avons pas encore parlé – mais de nouveaux plans d’effets. C’est une refonte radicale de ce film, et c’est compliqué et extrêmement cher, bien sûr un nombre que je ne citerai pas … Je dirai juste que je souhaite que ce ne soit que 30 millions de dollars… C’est une entreprise énorme et très complexe. «

Pour tous ceux qui recherchent une idée de ce type d’argent, L’homme invisible, qui est sorti plus tôt cette année, a été fait avec un budget de 9 millions de dollars. Il y a encore des discussions pour savoir si cela va être une mini-série ou un long film [though if we were hedging our bets, we’re going with four-part mini-series], mais cela représente toujours une somme considérable. Nous sommes également en territoire inconnu en ce qui concerne l’union, ce que Greenblatt a également souligné.

« Nous avons dû aller voir les syndicats et clarifier certaines choses avec eux sur ce que nous faisions », a-t-il poursuivi. « Le Snyder Cut est-il un nouveau film, ou est-ce une refonte? Il y a beaucoup de complexité que le fan [community] ne sait pas. «

Donc, ce n’était pas aussi simple que d’insérer une bobine dans un service de streaming et d’appuyer sur le bouton de lecture. Ce projet est beaucoup plus grand, plus complexe, à la fois juridiquement et financièrement, que les fans les plus bruyants exigeaient. Ici, à Bleeding Cool, nous sommes curieux de voir quel genre de film Snyder aurait fait si une terrible tragédie n’avait pas tout bouleversé. Nous envoyons toujours notre meilleur à Zack et Deborah Snyder et leur famille parce que la douleur de perdre quelqu’un au suicide ne disparaît jamais vraiment, et revenir sur ce projet a probablement ramené beaucoup de mauvais souvenirs d’une période extrêmement douloureuse de leur vie.

Quant à Internet, ils semblent avoir apporté leur soutien David Ayer et obtenir sa version de Suicide Squad publié ensuite. N’envoyez pas de menaces aux critiques et aux journalistes cette fois, et vous ne deviendrez pas une blague. Ligue de justice de Zack Snyder sera diffusé sur HBO Max en 2021.

La publication Justice League de Zack Snyder n’est pas Snyder Cut, c’est complexe, Radical est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.