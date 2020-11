Zack Snyder révèle un nouveau look pour Steppenwolf

Zack Snyder a publié mardi un nouveau look pour le méchant de la « Justice League » Steppenwolf sur son compte Vero, le premier regard sur le personnage de la prochaine coupe de son film à venir sur HBO MAX.

Comme TheWrap l’a rapporté pour la première fois en exclusivité, la star de « Game of Thrones » Ciaran Hinds a exprimé Steppenwolf dans le film de 2017. Steppenwolf est un personnage de capture de mouvement d’une planète extraterrestre, un peu comme le méchant de Marvel Studios, Thanos, joué par Josh Brolin dans les deux derniers films «Avengers».

Steppenwolf est un conquérant extraterrestre avec sa propre armée. Dans «Justice League», il cherche trois objets connus sous le nom de «Mother Boxes», qui ont un pouvoir insensé sous leur contrôle. Le film passe beaucoup de temps à discuter des boîtes mères, mais si vous n’êtes pas au courant de vos connaissances sur DC Comics, vous risquez de vous gratter un peu la tête.

Lisez aussi: ‘Justice League’: Snyder Cut pour inclure des images d’une semaine de tournage supplémentaire

Dans les bandes dessinées, les boîtes mères sont de puissantes machines qui ont été créées pour la première fois sur la planète New Genesis, d’où provient une espèce appelée les nouveaux dieux. La première boîte a été créée par un scientifique appelé Himeon, mais même lui ou les autres nouveaux dieux ne les comprennent pas pleinement, mais ils sont apparemment une sorte de supercalculateur puissant et sensible. Ils se lient également avec leurs propriétaires et s’autodétruiront même lorsque leurs propriétaires mourront à cause du lien qu’ils partagent.

Le «Snyder Cut» de «Justice League» sera une présentation épisodique de 4 heures sur HBO MAX, créée avec un budget d’environ 70 millions de dollars.

«Justice League» a subi de nombreux changements au cours de sa production originale, notamment lorsque Zack Snyder a brusquement quitté le film pendant la post-production, quelques mois avant sa date de sortie en novembre 2017. Le réalisateur de «Avengers», Joss Whedon, a ensuite été embauché pour «terminer» le film pour Snyder à temps pour cette date, mais au lieu de cela, il a fini par superviser de vastes reprises destinées à changer radicalement l’histoire – encore une fois, tout en cherchant à sa date de sortie d’origine.

Le résultat final a été un film qui est sorti à temps, mais qui a tous deux sous-performé au box-office et a reçu une raclée critique, en particulier pour les effets spéciaux à moitié cuits, par exemple, à quel point il était évident que Henry Cavill a tourné un tas de scènes en tant que Superman avec la moustache qu’il a fait pousser pour un autre film. Peu de temps après, des fans déçus ont organisé une campagne organisée autour du hashtag #ReleaseTheSnyderCut, destinée à convaincre Warner Bros.de donner le feu vert à une version plus proche de ce que Snyder voulait.

L’effort a porté ses fruits en mai lorsque Warner Bros. a annoncé que Snyder reviendrait superviser une nouvelle coupe pour une sortie en 2021 sur HBO MAX.