Zack Snyder révèle enfin pourquoi il s’est inscrit pour terminer la coupe Snyder

Warner Bros.

Comme la plupart des fans de bandes dessinées le savent, la Snyder Cut of Justice League est enfin une réalité et sortira en 2021 sur HBO Max sous forme de mini-série de 4 heures. Lors d’une récente interview avec Beyond the Trailer (via EpicStream), Man of Steel et Batman v Superman: Dawn of Justice, le réalisateur Zack Snyder a admis pourquoi il avait accepté de terminer sa coupe du film:

«J’ai l’impression que quand je l’ai eue, quand cette opportunité est arrivée et m’est venue, tu sais, j’ai reçu cet appel et tu sais, euh, Toby Emmerich m’a appelé pour me dire ‘Hé, est-ce que tu serais intéressé à faire’ et c’était franchement choquant. Je n’étais pas prêt mais j’y ai pensé. Une des grandes choses qui m’a amené à dire «très bien» à cet énorme travail, c’est fou, mais c’est cet engagement que j’ai pris envers ces acteurs à propos de , genre, finissons ceci. Permettez-moi de le remettre. Permettez-moi d’honorer ce dont nous avons parlé de créer, vous savez? «

Justice League de Zack Snyder va être un film bondé. Aux côtés de Darkseid de Ray Porter, les reprises ajouteront le Joker de Jared Leto (et peut-être même montrer la mort de Robin dans un flashback), ainsi que Deathstroke de Joe Manganiello. Une toute nouvelle bande-annonce devrait sortir dans les prochains jours.

Snyder a également récemment laissé entendre qu’il avait déjà une vision en tête d’une éventuelle suite et qu’il aimerait avoir une chance de faire une adaptation cinématographique de The Dark Knight Returns de Frank Miller, sa bande dessinée préférée de tous les temps.

Si sa vision originale de Justice League s’avère être un succès financier pour HBO Max, Warner pourrait très bien le considérer pour l’avenir de DC Universe sur sa plateforme. WhatCulture a répertorié 10 façons dont la franchise peut continuer après la coupe Snyder.